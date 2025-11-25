我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國進口酥脆草莓粒驗出農藥超標。（圖／食藥署提供）

中國進口酥脆草莓粒農藥超標 150公斤退運或銷毀

食藥署公布最新邊境檢驗不合格品項，此次有2批輸入業者報驗的法國乾酪檢出大腸桿菌不合格，總計36公斤，須於邊境退運或銷毀。食藥署說明，針對法國乾酪採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%；業者「東遠國際有限公司」近6個月已是第3批查驗不合格，調整為逐批查驗。食藥署公布邊境查驗不合格名單，包括泰國出口蘆筍、中國出口八角茴香、印尼出口的新鮮高麗菜農藥殘留含量不合格。北區管理中心主任劉芳銘提到，由業者「東遠國際有限公司」從法國進口「乾酪(VACHERIN CHEESE)」2批，而每公克檢出大腸桿菌最確數介於210至1100間，各18公斤須全數在邊境退運或銷毀。依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類之檢驗結果判定，5個樣品中，允許不超過2個樣品的微生物檢驗值介於每公克大腸桿菌最確數為10到100之間，但不得有任何一個樣品之檢驗值大於每公克大腸桿菌最確數為100。食藥署已經從114年11月11日起至114年12月24日止，針對法國的乾酪在邊境採加強抽批查驗，為近6個月第5批不合格，抽驗比例為20%至50%。業者則是近6個月已經是第3批不合格，調整為逐批查驗。另外，台旺貿易有限公司自中國進口的享食生活「酥脆草莓粒(FD STRAWBERRY DICES)」檢出殘留農藥脫芬瑞0.08 ppm，劉芳銘說，依據「農藥殘留容許量標準」，脫芬瑞容許量為0.05 ppm，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定。劉芳銘指出，總計150公斤全數退運或銷毀。業者因是近6個月來第一批不合格，業者調整為加強抽批，國別部分，中國為近6個月來首批不合格，維持一般抽批。