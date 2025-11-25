我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）底特律活塞今（25）日在客場以122：117險勝印第安那溜馬，豪取13連勝，追平隊史連勝紀錄，並以15勝2負的戰績穩坐東部龍頭寶座。本場比賽，康寧漢（Cade Cunningham）貢獻24分、11籃板、6助攻，杜倫（Jalen Duren）則拿下17分、12籃板的雙十成績，活塞展現出強悍的攻防統治力。值得一提的是，活塞在前兩次13連勝的賽季中，最終都帶回當年的總冠軍獎盃。活塞上賽季時隔六年重返季後賽，雖未突破首輪，但仍展現出成長潛力。本季，康寧漢已成為名副其實的球隊核心，杜倫與其他年輕球員高效率的火力支援，加上新任總經理引進的老將融入體系，以及主帥畢柯斯塔夫（J.B. Bickerstaff）精準的調度，活塞已從上季28連敗的尷尬局面一躍成為東部最強球隊之一。本場比賽，活塞依靠強悍防守掌控節奏，防守效率高居聯盟第二，進攻效率也排名第八。活塞主帥強調，球隊將「阻止對手得分」視為榮譽所在，讓每一次防守都充滿壓迫感。杜倫的內線防守表現尤其亮眼，本季明顯進步的他成為活塞禁區的重要防線。比賽首節，活塞與溜馬打的你來我往，康寧漢姆與杜倫多次連得分數，活塞以微弱優勢結束首節。第二節，活塞打出一波20：5高潮拉開比分，半場領先16分。第三節溜馬雖然多次打出追分氣勢，但活塞靠康寧漢、哈里斯（Tobias Harris）與勒弗特（Caris LeVert）穩住局勢，三節結束保持13分領先。第四節，在溜馬板凳沃克（Jarace Walker）爆發下，一度將分差追至8分，但活塞關鍵時刻把握機會，最終以122：117險勝，喜收13連勝。康寧漢此役砍下全場最高的24分、11籃板、6助攻，杜倫17分、12籃板、2助攻，勒弗特19分、3助攻。溜馬方面，沃克替補爆發砍下21分、6籃板，西亞卡姆（Pascal Siakam）24、8籃板、3助攻。值得一提的是，活塞在贏下此役後收下13連勝、追平隊史紀錄的同時，也成為隊史第3次13連勝。而在前兩次13連勝的賽季中，活塞最終都帶回當年的總冠軍獎盃。如今的活塞已初步展現出冠軍相，正朝著隊史第4冠的目標邁進。