韓團TWICE《This Is For》世界巡迴演唱會，周子瑜等了十年總算唱進高雄世運館，子瑜媽媽黃燕玲把超多女兒懷念的台灣早餐、小吃、伴手禮全都搬進後台給成員們享用，竟然還有台南才喝得到的珍奶。冬風茶飲表示：「謝謝子瑜媽媽選擇冬風」，透露「是送到子瑜媽媽的店，他們自己載過去的」，子瑜同款手搖飲料「黑糖波霸鮮奶」爆紅，店紅到每天提早3.5小時打烊，《NOWNEWS今日新聞》記者整理飲料價格、店家資訊，本文提供給讀者一次掌握。
ONCE（TWICE官方粉絲名）等了十年，看到子瑜帶著韓團TWICE登上高雄世運館，開唱《This Is For》世界巡迴演唱會，還把整個高雄變成粉藍色！連兩天總共吸引11萬粉絲到場，感動不少人。
TWICE子瑜同款！冬風茶飲「黑糖波霸鮮奶」爆紅
Threads上有眼尖粉絲發現，TWICE的髮型師和化妝師，不約而同在IG限動發了冬風的黑糖波霸鮮奶，照片上還tag了子瑜。已經默默掀起ONCE紛紛去朝聖。
冬風茶飲也發文證實，「謝謝子瑜媽媽選擇冬風」，還分享：「我們的黑糖鮮奶是帶有焦苦味的，畢竟不是每個人都會喜歡，很高興子瑜媽媽喜歡，非常感謝」。
冬風茶飲高雄沒分店、台南才喝得到！子瑜媽媽超狂買法曝光
從子瑜媽媽黃燕玲的IG分享照片中，也看得到裝滿台灣美食的行李手拉車上，就有裝滿一大紙箱的「冬風茶飲」飲料。有網友好奇，查詢冬風茶飲沒看到高雄有分店，詢問店家：「所以你們是從台南送到高雄嗎？」
釣出冬風茶飲親自回覆：「沒有喔，是送到子瑜媽媽的店，他們自己載過去的☺️，有說要送去給演唱會的人喝的，那時候以為是要去聽演唱會的」。內行粉絲分享，「離世運最近的冬風保安店要開車1小時，買完直接過去也是很辛苦」。
讓人看見子瑜媽媽想讓TWICE喝台南飲料的用心，跨縣市超狂買法就是自己當美食外送員。
TWICE帶貨「子瑜同款」爆紅！冬風茶飲：每天提早打烊
由於TWICE演唱會帶貨力超強，大家都想喝台南才有的「子瑜同款」黑糖波霸鮮奶，「冬風茶飲」表示，飲料在網路分享後，外送與現場客流明顯增加，透露「因小店只有兩人作業」，為了維持飲品品質，目前調整營業時間只到晚上18點（原本開到21:30）。
強調「未來會專注在早上與下午時段」，認為「品質比營業時間更重要」，直呼「希望每次你們喝到的都是我們最用心的樣子」。
冬風茶飲2006年在大東夜市以一杯冬瓜茶起家，因為熱愛喝茶，愛上茶香，堅持用心熬煮，親訪各地茶農、用心挑選每一款茶葉。在仁德打拚12年，如今在東區繼續說茶的故事。
冬風茶飲推薦必喝手搖飲料：大杯手炒黑糖鮮奶65元＋波霸10元、大杯四季青茶30元，招牌大杯「手熬冬瓜茶」35元，被封為「台南最強冬瓜檸檬」則是大杯50元。
冬風茶飲 台南總店
店址：台南市東區仁和路85號1樓
電話：06-2677716
資料來源：TWICE、周子瑜、子瑜媽媽黃燕玲IG、冬風茶飲、Threads
