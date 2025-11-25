韓國電影界頒獎典禮《第46屆青龍獎》於19日晚間在首爾舉行，今年以《凌晨兩點的惡魔》入圍「最佳女主角獎」的潤娥也出席典禮，雖然沒能獲得該獎項，但成功奪下了「人氣獎」。典禮結束後，潤娥也於Instagram發出多張美照，不只與《凌晨兩點的惡魔》男主角安普賢合照，竟然還有《暴君的廚師》李彩玟，電視劇結束後以現代裝扮同框，讓CP粉直呼「好有穿越感」。
潤娥在近日於IG發出多張典禮美照，不只有與安普賢的人生四格照，還驚喜同框李彩玟，讓對於《暴君的廚師》結局收尾太草率、意難平的粉絲們都非常開心。只見照片中，李彩玟穿著黑西裝內搭白襯衫，潤娥則穿著一身紅的禮服，兩人一前一後的站在一起，露出微笑看向鏡頭。黑紅服裝的強烈視覺效果，配上兩人的高顏值與身高差，火速引發熱議。
李彩玟現身青龍獎頒獎 潤娥台下開心鼓掌
李彩玟在青龍獎頒獎典禮當晚，以頒獎人身分登場，一登場攝影師就超會的直接把鏡頭對準潤娥，潤娥看到李彩玟後，還在台下開心拍手，雖然沒有同框，但讓粉絲都非常開心，沒想到典禮結束後兩人真的合體，真的是超懂CP粉的心。而早在潤娥PO出照片前，李彩玟就搶先PO出兩人的側拍照，再度展現滿滿粉絲心。
尤其這次兩人還是以現代裝扮合體，更是激發CP粉的回憶殺，「是李獻跟志永！」、「暴君與廚師現代相遇了」、「再來拍個穿越到現代的愛情劇吧」等，狂敲碗兩人再次合作。
《暴君的廚師》改編自網路小說 以料理展開跨越時空羅曼史
潤娥、李彩玟主演的《暴君的廚師》，改編自同名網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，劇情講述米其林三星廚師延志永（潤娥 飾）意外穿越到朝鮮時代，跟擁有絕對味覺的暴君李獻（李彩玟 飾）相遇，透過料理展開一段穿越500年時空的奇幻生存愛情羅曼史。
資料來源：潤娥IG
我是廣告 請繼續往下閱讀
李彩玟在青龍獎頒獎典禮當晚，以頒獎人身分登場，一登場攝影師就超會的直接把鏡頭對準潤娥，潤娥看到李彩玟後，還在台下開心拍手，雖然沒有同框，但讓粉絲都非常開心，沒想到典禮結束後兩人真的合體，真的是超懂CP粉的心。而早在潤娥PO出照片前，李彩玟就搶先PO出兩人的側拍照，再度展現滿滿粉絲心。
尤其這次兩人還是以現代裝扮合體，更是激發CP粉的回憶殺，「是李獻跟志永！」、「暴君與廚師現代相遇了」、「再來拍個穿越到現代的愛情劇吧」等，狂敲碗兩人再次合作。
《暴君的廚師》改編自網路小說 以料理展開跨越時空羅曼史
潤娥、李彩玟主演的《暴君的廚師》，改編自同名網路小說《作為燕山君的廚師生存下來》，劇情講述米其林三星廚師延志永（潤娥 飾）意外穿越到朝鮮時代，跟擁有絕對味覺的暴君李獻（李彩玟 飾）相遇，透過料理展開一段穿越500年時空的奇幻生存愛情羅曼史。
資料來源：潤娥IG