▲朴成焄去年不小心把AV《魷魚遊戲2》上傳IG，慘被罵翻、退出《暴君的廚師》拍攝。（圖／朴成焄IG@boxabum）

▲李彩玟（如圖）接任《暴君的廚師》男主角燕熙君，演技備受肯定。（圖／《暴君的廚師》官網tvn.cjenm.com）

南韓女天團少女時代成員林潤娥因為主演《暴君的廚師》人氣再攀升，她近日接受採訪時談到《暴君的廚師》拍攝幕後心境，特別提及朴成焄因為手滑上傳AV版《魷魚遊戲2》而退出《暴君的廚師》男主角的事情，以及李彩玟臨危受命的經過，「真正壓力比較大的應該是彩玟」。朴成焄因《魷魚遊戲2》爆紅後，一舉一動都備受關注，卻在2024年12月30日突然在IG上傳一張AV版《魷魚遊戲2》的封面照，畫面中甚至出現多位女性全裸情景。雖然他解釋這原本是要傳給公司處理侵權事宜，卻一時手滑誤傳，但外界並不買帳。風波之後，朴成焄形象重挫，也因此退出《暴君的廚師》男主角，最後由李彩玟臨危接下「燕熙君」一角救火上陣。潤娥表示：「雖然和飾演燕熙君的搭檔之間的默契很重要，但最優先的還是要把延志永這個角色完整表現出來，我腦中只想著，自己一定要把延志永做好。」她坦言，雖然拍攝前臨時更換男主角，但因為是在正式拍攝之前就已決定，因此並沒有太大困難，「真正壓力比較大的應該是彩玟，要在短時間內完成所有準備，帶著燕熙君的狀態進入片場」。談到與李彩玟的合作，潤娥盛讚：「他在時間很緊迫的情況下，還是學會了騎馬、書法等等技能，讓燕熙君這個角色立體呈現，真的很厲害，也讓我非常感謝。他演得很帥氣，把角色詮釋得很好，也和延志永之間創造了很棒的化學反應。」她補充道：「彩玟真的就是燕熙君本人，那種準備的態度和想要完美呈現的心情，跟我很像。演戲時交流起來很契合、理解度很高，他思考和表達方式都很成熟，讓我完全沒有感覺到年齡差距。」《暴君的廚師》是一部穿越劇，2025年8月23日在tvN開播，Netflix同步更新，雖然是老掉牙的穿越劇，卻成功抓住觀眾眼球，第一集收視率就開出4.9％，是2025年開播收視率最高的tvN土日劇，第6集直接打破紀錄來到12.7％，大結局直飆17.1％，更榮登Netflix收看第一冠軍，相當受到粉絲喜愛。《暴君的廚師》故事時間線為2025年回到1476的朝鮮時代，身為米其林三星主廚的延志永（林潤娥 飾）意外回到過去，把現代美食的手藝帶到古代，驚豔一票朝鮮人，更收服愛挑嘴的燕熙君李獻（李彩玟 飾）味蕾，進而發展曖昧情愫，是部搞笑又浪漫的「現代古裝劇」。