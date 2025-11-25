台灣民眾對LINE的依賴程度持續加深，LINE台灣在今（25）日舉行的「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會中根據尼爾森（Nielsen）最新發布的 2025 年網際網路大調查數據，發現出「高滲透」與「高黏著」兩大特徵，滲透率達 93%，每天每人平均開啟LINE App 14次，同時有過半數為重度用戶，一天要滑開22次。
LINE在台灣到底多普及？根據尼爾森「2025 LINE使用行為調查」的數據顯示，在15至65歲的台灣民眾中，過去七天內有使用 LINE 的比例高達93%，即使在市場已高度成熟的情況下，與去年相比（YOY）仍有 1% 的成長，同一份調查也統計出使用次數，平均每天開啟LINE多達14次，其中有一半的用戶屬於中重度使用者，每天平均滑開LINE次數高達22次。
尼爾森指出，除了高頻率的使用習慣，消費者對於AI的接受度也大幅提升。近八成使用者樂見LINE將AI技術與現有服務結合，尤其是看中AI能提供「24小時皆可連繫」與「迅速回覆不用等」的便利性 。這股龐大的流量也帶動了商業應用，LINE官方帳號數已成長至340萬個，平均每位用戶加入了約60個帳號，其中以零售電商、學校教育及媒體社群為成長最快的前三名產業 。
團購、結帳更方便
LINE官方在年會宣布了多項AI驅動的新功能，預計於2026年陸續登場。像是「LAP AI Agents」可自動幫品牌建立廣告投放架構、甚至能根據網頁內容自動生成廣告素材與文案，並提供優化報告。此外，為了讓數據運用更精準，LINE也將推出「LINE Data Hub」，協助品牌安全整合內部數據與LINE生態系的資料，找出最精準的受眾 。
除了AI工具，針對台灣人愛團購與實體購物的習慣，LINE也有新佈局。預計2026年1月將推出串連「開店幫手」的社群購物功能，未來在LINE社群內就能直接下單結帳，讓團主與團員「+1」更直覺 。在實體店面方面，LINE MINI App計畫於明年上半年結合NFC技術推出「LINE Touch」，消費者只要用手機輕觸店家的感應裝置，就能快速領券、集點。同時，通知型訊息也將新增帳單寄送與到貨到通知等模板，讓用戶的重要資訊不漏接。
