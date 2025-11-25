藝人黃子佼涉嫌購買、持有兒少性影像，今（25）日二審被依違反《個人資料保護法》判1年6月徒刑、緩刑4年，引發社會譁然，昨他透過律師發出聲明，強調與所有被害人完成和解，並致歉因愚蠢好奇心誤觸法律。對此婦女救援基金會稍早聲明表示，黃子佼轉移大眾視聽、規避其根本問題，也痛批法院二審嚴重忽略性影像被害人遭到數位性暴力的事實。
婦援會3聲明痛批黃子佼！並非好奇、是滿足性慾
婦女救援基金會今稍早曬出3大點聲明文，針對黃子佼先前律師聲明直指沒有呈現該社會案件全貌，第一點「下載持有兒少性影像104年早已犯法」，兒少性剝防制條例於104年就已修法，無正當理由持有兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他等物品被查獲者，便會處以罰款並得令其接受二小時以上十小時以下之輔導教育，112年2月才修法入罪，因此黃姓資深藝人其購買持有兒少性影像，早已構成犯法行為，而非112年後才被認定為犯法。
第二點，「購買下載時間與數量已超過好奇心範圍，滿足個人性慾才是購買原因」，黃子佼提及因為愚蠢好奇心誤觸法律，然而若只是好奇心，通常也是少數幾片滿足後好奇心即停止，但實際上其持續購買上千部，且查得出來的被害人就有30位被害人，這應該已不是好奇心，而是滿足個人性慾，甚至有習慣或上癮的可能性，恐需要接受心理諮商輔導或治療。
婦女救援基金會也提出第三點，「只要下載購買非法性影像，不管被害人成年或未成年都將造成終生傷害影響」，眾所皆知，黃子佼下載的性影像不管是未成年或成年都是非法，且該影像是透過偷拍、誘騙、強暴脅迫拍攝製造而成，均造成被害人嚴重身心傷害外，被害人還需要面臨其性影像在網路上不斷被散布、販賣、下載的性暴力循環，對其生活和未來影響都相當大。
婦援會呼籲修法 購買成人非法性影像入罪化
婦女救援基金會認為，黃子佼不應該找任何藉口理由合理化購賣非法性影像，而是應該真正反省其行為，對於所有非法性影像中被害人造成傷害影響，進而對所有被害人與社會道歉，因為有購買者才有人願意冒著犯罪風險拍攝錄製造、散布與販賣。同時要承諾未來不會再購賣下載各種非法性影像，並呼籲社會大眾勇於檢舉或不購買下載。
婦女救援基金會呼籲刑法應該修法，將購買成人非法性影像入罪化，才能遏止被害人性影像不斷被進行散布、販賣行為。同時，國內應該要仿效澳洲等國制定網路安全法，要求境內境外網路業者須負起法律責任，共同防堵各種新興網路數位犯罪行為，讓民眾有個安全、放心的網路數位環境。
🔺資料來源－
婦女救援基金會、
🔺看更多－
黃子佼35位被害人全數和解！自認愚蠢懺悔道歉 5點聲明全文公開
我是廣告 請繼續往下閱讀
婦女救援基金會今稍早曬出3大點聲明文，針對黃子佼先前律師聲明直指沒有呈現該社會案件全貌，第一點「下載持有兒少性影像104年早已犯法」，兒少性剝防制條例於104年就已修法，無正當理由持有兒童或少年為性交、猥褻行為之圖畫、照片、影片、影帶、光碟、電子訊號或其他等物品被查獲者，便會處以罰款並得令其接受二小時以上十小時以下之輔導教育，112年2月才修法入罪，因此黃姓資深藝人其購買持有兒少性影像，早已構成犯法行為，而非112年後才被認定為犯法。
第二點，「購買下載時間與數量已超過好奇心範圍，滿足個人性慾才是購買原因」，黃子佼提及因為愚蠢好奇心誤觸法律，然而若只是好奇心，通常也是少數幾片滿足後好奇心即停止，但實際上其持續購買上千部，且查得出來的被害人就有30位被害人，這應該已不是好奇心，而是滿足個人性慾，甚至有習慣或上癮的可能性，恐需要接受心理諮商輔導或治療。
婦女救援基金會也提出第三點，「只要下載購買非法性影像，不管被害人成年或未成年都將造成終生傷害影響」，眾所皆知，黃子佼下載的性影像不管是未成年或成年都是非法，且該影像是透過偷拍、誘騙、強暴脅迫拍攝製造而成，均造成被害人嚴重身心傷害外，被害人還需要面臨其性影像在網路上不斷被散布、販賣、下載的性暴力循環，對其生活和未來影響都相當大。
婦女救援基金會認為，黃子佼不應該找任何藉口理由合理化購賣非法性影像，而是應該真正反省其行為，對於所有非法性影像中被害人造成傷害影響，進而對所有被害人與社會道歉，因為有購買者才有人願意冒著犯罪風險拍攝錄製造、散布與販賣。同時要承諾未來不會再購賣下載各種非法性影像，並呼籲社會大眾勇於檢舉或不購買下載。
婦女救援基金會呼籲刑法應該修法，將購買成人非法性影像入罪化，才能遏止被害人性影像不斷被進行散布、販賣行為。同時，國內應該要仿效澳洲等國制定網路安全法，要求境內境外網路業者須負起法律責任，共同防堵各種新興網路數位犯罪行為，讓民眾有個安全、放心的網路數位環境。
🔺資料來源－
婦女救援基金會、
🔺看更多－
黃子佼35位被害人全數和解！自認愚蠢懺悔道歉 5點聲明全文公開