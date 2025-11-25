我是廣告 請繼續往下閱讀

台中捷運綠線延伸大坑、彰化計畫，是中彰投生活圈居民盼望超過10年的重大建設。然而，全案近期因「彰化市東區擴大都市計畫」遲未定案而陷入僵局。市議員賴順仁今（25）日在議會質詢中痛批捷運延伸案「原地踏步」，強烈質疑「為何台中市民的需求，要被另一個縣市的行政程序綁架？」他要求市府務必讓條件單純的大坑延伸段優先動工，不能讓百億建設無限期空轉。賴順仁指出，綠線延伸大坑段長度僅約2.49公里，建設條件單純，不僅符合在地需求，更能有效紓解大坑風景區的假日車潮。然而，目前的整體計畫卻被「綁定」在爭議不斷、審議緩慢的彰化延伸段上。他表示，台中自己的捷運竟然要等彰化的都市計畫過關才能動，這是市民無法接受的荒謬現狀。他強調，「市民不是塑膠做的」，耐心有限，不能讓大坑的發展因彰化的行政效率而被迫「陪榜」。捷運工程局長蘇瑞文回應，目前正辦理綜合規劃、環境影響說明書及都市計畫變更作業。綜合規劃已於今年（114年）9月召開期末審查會議，廠商於11月提送修正報告書，目前正在審查中；環評與都計變更書圖也已於10月提送。局長表示將積極趕辦，力拚早日提送中央核定。對於市府的回應，賴順仁不滿表示，市府總是以「積極辦理中」、「持續溝通中」等官話敷衍。他要求具體承諾報告送出的確切日期，勿讓程序淪為拖延戰術。蘇瑞文進一步說，目前正進行綜合規劃報告最後修訂，預計於明（2026）年初正式提報交通部審查。考量延伸大坑、彰化兩段加總較具規模經濟與效益，若分段推動恐導致未來機電標難以招標，因此主張採「一次核定，分階段施工」策略，以符合兩地民眾期盼。賴順仁最後強調，捷運建設不能無止盡等待。若彰化段用地遲遲無法交付，市府必須正視採購與工程介面問題，提出具體的「脫鉤策略」。若彰化都計無解，大坑段必須先行，絕不能讓兩段工程互相綁死。