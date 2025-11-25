台灣好市多（Costco）「黑色星期五購物週」（Black Friday）正火熱開跑，賣場內大量優惠商品吸引民眾到場搶購。今（25）日有民眾目睹，「培樂多50入多色黏土組」特價249元，等於單罐黏土不到5元，直接被家長們搶光，更有人一次就搬了整個購物車的數量，還有爸爸開小貨車去載第二趟，畫面曝光引發討論。
好市多知名黏土特價！內行會員認證：真的便宜
好市多黑五購物週進入第二天，各地賣場湧入大批會員，搶購各種優惠商品，買氣、人潮比往年熱絡。今（25）日就有民眾發現，不少家長專攻一款「培樂多50入多色黏土組」。這組商品原價349元、線上價399元，但黑五特價只要249元，等於每罐黏土只要4.9元、5塊錢有找，再加上是消耗品，因此許多家長一買就是好幾盒，省下的金額更加驚人。
台南黃先生向《NOWNEWS》透露，好市多台南店內甚至有人一次就搬了滿滿整車、好幾十盒，幾乎要把貨區清空。所幸他仍順利搶到2盒，替親友的小孩留貨，當作聖誕禮物，還花不到500元。另外也有熱心的家長，幫忙其他上班不能前往的爸媽一起買，沒想到一堆爸爸媽媽合力買了60盒，開小貨車載了兩趟。
也有不少會員在社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享賣場最新現況，「黏土組特價很多店已被搬購一空，家長要買要快」、「昨天媽媽群組的代購就在搬黏土了」、「這次黏土特價真的便宜，跟去年美國黑五只差20元」、「剛剛去台中北屯已經撲空了，這款真的太夯」。
好市多黑五人潮爆滿！民眾開車找車位花20分鐘
好市多黑五購物週的人潮依舊驚人！今（25）日進入第二天，活動熱度絲毫未減。民眾黃先生上午前往好市多台南店，結果光是入場尋找停車位，就花了20分鐘繞行，直到10點多第一批民眾搶購完畢後，才順利停好車。
要進場之前，還要排隊在紅龍內等待，到了上午10點半門口前人潮都還沒有絲毫消退的現象，這樣的盛況，也讓黃先生直呼：「太扯了，去年還沒這樣，大家是請假來買嗎？」，其他南部民眾也相當吃驚：「瘋了」、「太誇張」、「去年沒這麼多人」。
而台灣好市多「黑色星期五購物週」（Black Friday），從昨（24）日起一路到11月30日，每天賣場都提早於上午8點開門，並公布當日限定的特價新品。折扣幅度最大的一向是電視機等大型家電，動輒破萬的降價相當常見。此外，生活用品與孩童玩具等品項也同樣是熱門搶購目標。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說
我是廣告 請繼續往下閱讀
好市多黑五購物週進入第二天，各地賣場湧入大批會員，搶購各種優惠商品，買氣、人潮比往年熱絡。今（25）日就有民眾發現，不少家長專攻一款「培樂多50入多色黏土組」。這組商品原價349元、線上價399元，但黑五特價只要249元，等於每罐黏土只要4.9元、5塊錢有找，再加上是消耗品，因此許多家長一買就是好幾盒，省下的金額更加驚人。
好市多黑五購物週的人潮依舊驚人！今（25）日進入第二天，活動熱度絲毫未減。民眾黃先生上午前往好市多台南店，結果光是入場尋找停車位，就花了20分鐘繞行，直到10點多第一批民眾搶購完畢後，才順利停好車。
要進場之前，還要排隊在紅龍內等待，到了上午10點半門口前人潮都還沒有絲毫消退的現象，這樣的盛況，也讓黃先生直呼：「太扯了，去年還沒這樣，大家是請假來買嗎？」，其他南部民眾也相當吃驚：「瘋了」、「太誇張」、「去年沒這麼多人」。
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說