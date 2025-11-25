我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部為了提升台灣在晶片設計實力，啟動2024年啟動「驅動國內IC設計業者先進發展補助計畫」，開發無人機、AI運算、機器人、無人機等領域解決方案，今年核定28案，補助約13億元。經濟部產發署今（25）日表示，明年計畫將再加碼至至20億元，鎖定無人機、機器人、低軌衛星等三大領域補助研發。台灣在於晶片製造上的供應鏈具有無可取代地位，唯有在晶片設計、半導體上游原料及設備等必須要仰賴其他國家協助。經濟部為了補足我國晶片設計實力，2024年起與國科會配合推動晶創IC設計補助計畫。經濟部產發署副署長陳佩利表示， 晶創IC設計補助計畫在2024年、2025年已先後投入8億元、13億元，預計2026年將有20億元補助投入，藉此協助業者打造國產可信賴的晶片商機。經濟部指出，第一年共核定27項計劃，預估創造85億產值，指標性補助案之一為見臻科技，開發出全球體積最小的眼動追蹤AI晶片模組，具超低功耗、即時運算等特色。今年配合百工百業用AI，共通過33個廠商、28個計畫、補助13億元，涉及車用電子、機器人、無人機、衛星通訊、智慧穿戴、安控、監控等領域，預計帶動250家上中下游共同發展，預估未來1年至2年創造360億元產值見臻科技創辦人簡韶逸在現場分享其眼球追蹤技術，蘋果AI眼鏡要20個元件才能做到，但見臻科技只要2個元件；這意味著採用見臻技術只需要1/10的安裝空間，可以更省電，成本也可以降低。