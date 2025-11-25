統一發票9、10月中獎號碼在今（25）日開獎了，1000萬特別獎號碼「25834483」，全聯福利中心表示，本期統一發票開出1張特別獎，開在台北中正南昌門市，中獎者消費85元購買鮮乳即獲得特別獎1000萬元，提醒民眾，不要忘記對一下手中的發票，
幸運得主可能就是自己喔！
全聯、大全聯114年9、10月份共開出超過27萬個獎項，其中台北中正南昌門市，中獎者消費85元購買鮮乳即獲得特別獎1000萬元。
統一發票9、10月開獎了！千萬號碼「25834483」快看財神爺來了沒
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
我是廣告 請繼續往下閱讀
統一發票9、10月開獎了！千萬號碼「25834483」快看財神爺來了沒
📌特別獎號碼：25834483
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
📌特獎號碼：46587380
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
📌頭獎號碼：41016094、98081574、07309261
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。