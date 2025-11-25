我是廣告 請繼續往下閱讀

不少民眾愛乾淨，非常注重浴廁清潔，不過有沒有想過，廁所只要用錯方法打掃，可能會越掃越髒？曾擔任家政婦的日本家事達人Mami在日本YAHOO專欄點名3大錯誤的廁所清潔習慣，不僅沒辦法「越做越好」，還會造成反效果。使用吸塵器清掃廁所地板Mami表示，有些人會在廁所使用吸塵器清潔地板，但廁所地板藏著肉眼看不見的尿液飛沫與細菌，直接使用吸塵器會讓這些髒污黏在吸頭上，之後再拿去清潔其他房間，等於把髒東西送往家裡各處。把「可沖式濕紙巾」丟馬桶可沖式濕紙巾乍看方便、不增加垃圾量，但其實仍可能造成堵塞。Mami表示，這類濕紙巾雖經過加工、較易分解，但每個家庭的排水管構造或水壓並不相同，還是可能有不易排出的情況，長期下來就會造成堵塞，建議即使標榜可沖，還是要丟垃圾桶。用酒精擦拭馬桶坐墊Mami指出，不少人為了除菌，習慣使用酒精噴霧或含有酒精的溼紙巾擦拭馬桶坐墊，但馬桶坐墊多為樹脂或塑膠材質，頻繁使用酒精會讓其表面劣化、老化，甚至產生裂痕或變色，建議使用馬桶專用中性清潔劑或專用清潔紙巾。