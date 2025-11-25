我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市議會今（25）日進行總質詢，焚化爐在焚燒垃圾後會產生底渣與飛灰處置問題。市議員王立任、謝志忠、黃守達及張玉嬿聯合質詢指出，台中市焚化爐飛灰因外運受阻，大量滯留於廠內，光是文山焚化廠就堆置了約5,100噸飛灰穩定化物，甚至堆置於橋下與鄰近溪流處。議員憂心恐重演「大里垃圾山」環境悲劇，更踢爆市府在未告知地方的情況下，悄悄施工重啟清水掩埋場，引發強烈質疑。王立任指出，台中市三座焚化廠（后里、烏日、文山）年產約2萬5千噸飛灰，屬含重金屬的高毒性物質。然而，受限於外縣市處理費用調漲，自今年1月起，台中市飛灰已無法委外運出，全數滯留市內。王立任表示，目前災情最嚴重的是文山焚化廠，原訂送往霧峰掩埋場的飛灰，因該場於9月滿載而「無路可去」。現今文山廠內已堆置約4,000包、總重達5,100噸的飛灰穩定化物，且隨著每日焚燒作業持續增加。議員出示，照片警告，部分飛灰已堆置到橋下及鄰近溪流區域，若未妥善處理，未來恐形成一座具高度環境風險的「飛灰山」。針對飛灰去處，市府規劃重啟已封閉多年的清水掩埋場。對此，王立任痛批市府「先斬後奏」。他指出，清水掩埋場正進行腹地復育，但市府去年在未舉辦公聽會、未向地方說明飛灰堆置風險的情況下就進場施工。王立任質疑，「地方到現在還不知道清水掩埋場要堆飛灰」這並非民主程序應有的態度。且該場原訂今年7月完工卻一再延宕，即便未來啟用，其容量僅約7萬噸，面對台中每年持續產出的飛灰量僅是杯水車薪，根本無法長期解決問題。議員共同呼籲，市府應立即向清水居民完整說明，並提出明確處置策略，而非讓飛灰四處流竄。環保局回應表示，飛灰去化採「多元處理」策略，部分進行熔融再利用，部分經混煉固化後運往掩埋場。針對文山廠大量堆置問題，環保局解釋，因近年委外清運價格飆漲，歷經7次招標均流標及廢標，才不得不採暫置廠內措施。環保局強調，暫置區域已依規設置防水、防滲透設備，防止地面水及雨水流入，並每週針對新產出的飛灰穩定化物進行TCLP溶出試驗及戴奧辛檢測，結果均符合法規標準，安全無虞。此外，環保局表示已辦理飛灰多元處理採購發包案，並積極洽詢水洗、熔融等新技術；待清水掩埋場活化工程完工後，將會調度廠內暫置的飛灰進場最終處置。台中市議會今（25）日進行總質詢，焚化爐在焚燒垃圾後會產生底渣與飛灰處置問題。市議員王立任、謝志忠、黃守達及張玉嬿聯合質詢指出，台中市焚化爐飛灰因外運受阻，大量滯留於廠內，光是文山焚化廠就堆置了約5,100噸飛灰穩定化物，甚至堆置於橋下與鄰近溪流處。議員憂心恐重演「大里垃圾山」環境悲劇，更踢爆市府在未告知地方的情況下，悄悄施工重啟清水掩埋場，引發強烈質疑。王立任指出，台中市三座焚化廠（后里、烏日、文山）年產約2萬5千噸飛灰，屬含重金屬的高毒性物質。然而，受限於外縣市處理費用調漲，自今年1月起，台中市飛灰已無法委外運出，全數滯留市內。王立任表示，目前災情最嚴重的是文山焚化廠，原訂送往霧峰掩埋場的飛灰，因該場於9月滿載而「無路可去」。現今文山廠內已堆置約4,000包、總重達5,100噸的飛灰穩定化物，且隨著每日焚燒作業持續增加。議員出示，照片警告，部分飛灰已堆置到橋下及鄰近溪流區域，若未妥善處理，未來恐形成一座具高度環境風險的「飛灰山」。針對飛灰去處，市府規劃重啟已封閉多年的清水掩埋場。對此，王立任痛批市府「先斬後奏」。他指出，清水掩埋場正進行腹地復育，但市府去年在未舉辦公聽會、未向地方說明飛灰堆置風險的情況下就進場施工。王立任質疑，「地方到現在還不知道清水掩埋場要堆飛灰」這並非民主程序應有的態度。且該場原訂今年7月完工卻一再延宕，即便未來啟用，其容量僅約7萬噸，面對台中每年持續產出的飛灰量僅是杯水車薪，根本無法長期解決問題。議員共同呼籲，市府應立即向清水居民完整說明，並提出明確處置策略，而非讓飛灰四處流竄。環保局回應表示，飛灰去化採「多元處理」策略，部分進行熔融再利用，部分經混煉固化後運往掩埋場。針對文山廠大量堆置問題，環保局解釋，因近年委外清運價格飆漲，歷經7次招標均流標及廢標，才不得不採暫置廠內措施。環保局強調，暫置區域已依規設置防水、防滲透設備，防止地面水及雨水流入，並每週針對新產出的飛灰穩定化物進行TCLP溶出試驗及戴奧辛檢測，結果均符合法規標準，安全無虞。此外，環保局表示已辦理飛灰多元處理採購發包案，並積極洽詢水洗、熔融等新技術；待清水掩埋場活化工程完工後，將會調度廠內暫置的飛灰進場最終處置。