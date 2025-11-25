2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）正式進入倒數100天，衛冕軍日本武士隊目標奪下2連霸，今（25）日傳來令人振奮的消息，效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇隊的頭號球星大谷翔平在個人社群上宣布參戰。日本隊監督井端弘和得收到消息後表示，能在日本再次看到大谷選手的表現，對所有球迷來說，絕對是件令人期待的喜事。」也喊話要組成一支讓球迷期待的日本隊。
大谷翔平宣布參加經典賽 替日本隊注入強心針
大谷今日在個人社群上傳上屆經典賽的照片，並以英文寫下：「Thank you to all the fans for another great season. I’ll train hard and look forward to seeing you all next year.（感謝所有球迷又一次帶來精采的球季。我會努力訓練，期待明年再與大家相見。）」後面補上日文，「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います。（能再次代表日本出賽，我感到非常開心。」最後放上明年經典賽宣傳照。
此消息一出，振奮全世界棒球圈，畢竟上屆大谷帶領日本隊一路闖進冠軍賽，並於第9局登板救援，最後用再見三振解決前隊友楚奧特（Mike Trout），被視為上屆經典賽名場面，日本隊也奪下相隔14年、3屆的世界冠軍。
井端弘和高興大谷翔平加入 喊話組出令人興奮的日本隊
大谷的加入無疑是替日本隊注入一劑強心針，據日媒《Full-Count》報導，日本隊監督井端弘和得知此消息後表示，「大谷選手願意再度為日本代表隊並肩作戰，我感到非常高興。能在日本再次看到大谷選手的表現，對所有球迷來說，絕對是件令人期待的喜事。」
井端也向廣大的日本球迷信心喊話，「為了實現經典賽2連霸，會努力打造一支讓日本棒球迷感到興奮、期待的隊伍，請大家期待正式名單發布的那一天。」
