日本二刀流巨星大谷翔平今（25）日宣布參戰2026年WBC世界棒球經典賽，雖傳聞大谷翔平本屆可能只已打者身份出賽，但仍有不少球迷討論「大谷條款」而大聯盟在2022年開始實施大谷條款，世界棒球總會也在隔年的經典賽跟進實施，因此造就大谷翔平在上一屆經典賽二刀流的場面，而本屆經典賽也引進多項大聯盟規則，例如投手計時器、牽制次數等，讓比賽整體風格更趨近於大聯盟比賽。大聯盟在2022年允許先發投手在先發打序中同時擔任指定打擊的情況下，可在以投手身份退場後，仍繼續擔任指定打擊的規定，由於通過規定時，大谷翔平已經在大聯盟採取「二刀流」因此該規定也稱作為「大谷條款」2023年經典賽，世界棒球總會也跟進採取「大谷條款」上一屆大谷翔平在預賽對上中國，複賽對上義大利以及冠軍戰對上美國都有登板投球，但根據「大谷條款」中規定，若以先發打者身份出賽，再轉任救援投手，退場後將無法回到打線，因此大谷翔平若明年採取二刀流，情況將會和上一屆一樣，不是擔任先發投手，就是擔任終結者。2026經典賽在投球數限制沿用上一屆規則，單場比賽單一投手最多投85球，若投手面對打者用球數已達上限時，可將該打席完成後再退場，此外單場投滿50球需休息4天，投滿30球將休息1天，連續兩天出賽也需休息1天才能再出賽。大谷翔平在上一屆經典賽預賽對中國投49球，複賽對上義大利則是用了71球，明年大谷翔平若採取二刀流，預計日本教練團還是會嚴格把關用球數。大聯盟曾在去年向世界棒球總會提案經典賽跟進大聯盟新規則，在今年的經典賽資格賽也正式實施，包括投手計時限制、禁止極端防守佈陣、限制投手牽制次數等，根據規定投手在無人上壘時必須於15秒內完成投球動作，有人上壘時則是18秒。捕手必須在9秒前就位，打者需要在8秒內進入打擊區，此外救援投手若登場，就必須投完3名打者或換局才能換投，除非因傷病無法繼續比賽。資料來源：《MLB》、《維基百科》