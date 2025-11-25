我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平今（25）日正式宣布參戰明年WBC世界棒球經典賽，而中華隊將於3月6日對上日本隊，大谷翔平也將成為中華隊最需要提防的對象，中華隊投手戰力能否壓制大谷翔平成為球迷關注焦點，而大谷翔平生涯對戰左側投表現不佳，中華隊在12強中表現優異的陳冠宇以及王志煊，若入選中華隊有望成為對付大谷翔平的秘密武器。中華隊明年經典賽投手戰力，可能是近年來最強的一次，近年來台灣許多好手紛紛旅外，包括劉致榮、林昱珉、陳柏毓、鄧愷威、莊陳仲敖、潘文輝等，這些投手都在美國職棒體系打拼，鄧愷威今年更是在大聯盟有多場先發經驗。也曾三振過大谷翔平，旅日方面有古林睿煬、孫易磊以及宋家豪旅日選手，此外還有徐若熙，讓整體投手不論是對上大谷翔平抑或是其他日本強打，都將更有信心。大谷翔平在今年世界大賽曾單場被4次故意四壞保送，中華隊是否在經典賽也採取同一戰術，比賽初期預計中華隊還是會正面對決，如遇到比賽後半段局面較緊張時，可能還是會採取故意四壞保送戰術，避開大谷翔平。大谷翔平本季在大聯盟面對出手角度38度以下的左投，對戰成績並不是太好，打擊率僅0.221，被三振率高達34.9％，這也是中華隊能夠掌握的優勢，因此樂天桃猿兩位左投陳冠宇和王志煊有望成為對付大谷翔平的秘密武器。陳冠宇雖已35歲，但國際賽經驗豐富，且去年12強也繳出精彩表現，具有一定球速的直球加上犀利的滑球，陳冠宇還是有望成為中華隊牛棚的一員；王志煊為少見的左側投，12強登板也繳出優異表現，在短期賽事要掌握王志煊的投球型態，不是一件容易的事，因此王志煊也可能成為中華隊牛棚的關鍵之一。