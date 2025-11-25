我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平在今（25）日宣布參戰2026年WBC世界棒球經典賽，引發日本球迷轟動，同時也震撼韓國媒體，韓國球迷則陷入一片絕望，《朝鮮體育報》在報導中指出，大谷翔平宣布參賽，等同於佐佐木朗希與山本由伸也將出賽，目前韓國已經產生「對上日本的比賽是否該放棄」的想法。《朝鮮體育報》在報導中分析，同屬於道奇隊且為日本國家隊後輩的佐佐木朗希與山本由伸，在大谷翔平宣布參賽後，兩人似乎也沒有理由拒絕參賽，因此日本將再度以最強戰力迎戰經典賽。韓國隊和上一屆一樣，將在WBC預賽階段與日本隊交鋒。本月韓國隊與日本隊進行的強化試合中，韓國隊以1敗1和的成績收場，對日本隊的連敗紀錄已達10場。在上屆WBC中，韓國隊雖然一度從達比修有手中取得領先分，但因投手陣容崩盤而遭到逆轉。《朝鮮體育報》表示：「這對韓國代表隊來說，簡直是災難性的新聞。原本就是難以取勝的對手，如果大聯盟的超級巨星們全員出動，戰力差距將會進一步擴大。」而韓國隊明年經典賽的陣容同樣備受關注，但混血球員艾德曼（Tommy Edman）隨道奇奪冠後，在休賽季選擇動刀治療腳踝，因此無緣參與經典賽，對韓國戰力造成衝擊。資料來源：《Full-Count》、《朝鮮體育報》