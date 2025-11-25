大谷翔平在今（25）日宣布參戰2026年WBC世界棒球經典賽，引發日本球迷轟動，同時也震撼韓國媒體，韓國球迷則陷入一片絕望，《朝鮮體育報》在報導中指出，大谷翔平宣布參賽，等同於佐佐木朗希與山本由伸也將出賽，目前韓國已經產生「對上日本的比賽是否該放棄」的想法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平參賽　佐佐木朗希、山本由伸高機率跟進

《朝鮮體育報》在報導中分析，同屬於道奇隊且為日本國家隊後輩的佐佐木朗希與山本由伸，在大谷翔平宣布參賽後，兩人似乎也沒有理由拒絕參賽，因此日本將再度以最強戰力迎戰經典賽。

對日本吞10連敗　明年經典賽艾德曼無緣參賽

韓國隊和上一屆一樣，將在WBC預賽階段與日本隊交鋒。本月韓國隊與日本隊進行的強化試合中，韓國隊以1敗1和的成績收場，對日本隊的連敗紀錄已達10場。在上屆WBC中，韓國隊雖然一度從達比修有手中取得領先分，但因投手陣容崩盤而遭到逆轉。

《朝鮮體育報》表示：「這對韓國代表隊來說，簡直是災難性的新聞。原本就是難以取勝的對手，如果大聯盟的超級巨星們全員出動，戰力差距將會進一步擴大。」而韓國隊明年經典賽的陣容同樣備受關注，但混血球員艾德曼（Tommy Edman）隨道奇奪冠後，在休賽季選擇動刀治療腳踝，因此無緣參與經典賽，對韓國戰力造成衝擊。

資料來源：《Full-Count》、《朝鮮體育報》

更多經典賽相關新聞：

經典賽／大谷翔平正式參賽！中華隊誰能壓制　桃猿兩左投成關鍵

經典賽／大谷翔平確定參賽！引日網大轟動：搶票大戰正式開打

經典賽／大谷翔平參戰！3月6日有望對決中華隊　C組預賽賽程看這

相關新聞

經典賽／大谷翔平確定參賽！引日網大轟動：搶票大戰正式開打

經典賽／大谷翔平確定披日本戰袍！「打者限定」 首度對決中華隊

經典賽／台鋼雄鷹誰會入選WBC？洪總曝曾總私下會請益：全力配合

中華隊經典賽名單高度保密　曾豪駒不鬆口：集訓當天大家就知道了