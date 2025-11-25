我是廣告 請繼續往下閱讀

台新金控合併新光金控之後，已更名「台新新光金控」，並展開子公司的整併，其中新光人壽將於明（2026）年1月1日併入台新人壽，並更名新光人壽，金管會今（25）日也通過此合併及更名申請案，並已承諾保戶權益不受影響，合併後總資產將近4兆元，成為國內第4大壽險。金管會保險局表示，台新人壽及新光人壽是依據「金融機構合併法」相關規定提出合併申請，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，存續公司台新人壽並將於合併基準日預定明年1月1日起更名為「新光人壽」，經審核尚符相關規定。為維護保戶權益，金管會已於審核本案時要求台新人壽出具聲明書，承諾台新人壽及原新光人壽保戶權益將不受任何影響，並將主動致函相關保險契約之要保人，確保保戶服務不中斷。根據統計，截至今年9月底止台新人壽資產為3580億元排名第16名，新光人壽資產為3兆6069億元排國內第4大，合計2家後為3兆9619億元，將近4兆元，排名第4大。至於員工人數截至10月底，新光人壽有15392人（含內外勤），台新人壽1425人。在增資部分，保險局指出，台新新光金亦有出具相關增資承諾，會履行增資的義務。明年接軌IFRS17號公告，2家都有申請過渡，今年度依選擇性過渡措施，12月15日前需檢附資料，明年合併後是否調整計畫等合併後再說，ICS的資本適足率監理門檻適用，今年度財報各別公告，新計畫「留給新公司去重新規畫」。截至今年9月底，新光人壽稅後虧損311.8億元，台新人壽稅後盈餘16.4億元。