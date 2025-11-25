我是廣告 請繼續往下閱讀

▲蓓朵娜創辦人PAUL老師坦言，蓓朵娜能在短時間內躍升國際之光，關鍵在於品牌創立自始就堅持品質以及功效。（圖／業者提供）

在競爭極度激烈的全球美妝市場中，品牌的成績往往取決於產品是否真的「有感」。近年來消費者追求更輕盈、快速又有效率的保養，冗長多步驟的保養程序逐漸被淘汰，如何在最短時間讓肌膚呈現最好狀態，成為市場上所有品牌的共同課題。就在這股「高效保養」浪潮中，來自台灣的蓓朵娜以黑馬之姿脫穎而出，推出六年便在美妝市場打下一片天。旗下明星商品粉鑽瓶更因被巴黎及紐約時裝週設計師指定而迅速竄紅，火遍全台，形成難以阻擋的搶購狂潮。蓓朵娜創辦人PAUL老師坦言，蓓朵娜能在短時間內躍升國際之光，關鍵在於品牌創立自始就堅持品質以及功效，在美妝保養界深耕數十年的他，過去曾替多個國內生技品牌操刀研發並屢創佳績，也因此累積了打造理想品牌所需的經驗與視野。他認為現代人不需要一層又一層的繁複保養，而需要能真正解決肌膚需求的效率保養哲學。因此在研發粉鑽瓶時，他不計成本使用最高規格的有效成分，打造能真正看見肌膚改變的高效保養，再以先端科技提升滲透速度，實現速效養膚，最後以一瓶多效的設計完整整合常見肌膚痛點。蓓朵娜對於品質的高度要求，也獲得多項國家級獎項與專業認證肯定，包括「國家新創獎」、「國家品牌玉山獎」以及「SNQ 國家品質標章」，全面證實品牌在專業、安全與研發品質上的堅持與實力。正因為有著這樣的高標準，蓓朵娜自上市以來始終受到消費者熱烈支持，粉鑽瓶一次又一次賣到全面缺貨也早已不是偶然，而是源自於品牌長期累積的信任與口碑。粉鑽瓶會成為巴黎時裝週的指定使用保養精品，其實與它獨特的「發光科技」密不可分。這款結合養膚與提亮的乳霜，添加90%保養成分加上10%智慧光感微粉體的完美比例，使保養、潤色、隔離一瓶完成。國際頂尖的保養成分，能改善暗沉與蠟黃，同時深層修護與持久保濕。智慧光感科技微粉體，使肌膚在任何光線下都能自動調節膚色，彷彿天生自帶柔焦濾鏡般發光好膚質。適合必須快速出門的上班族，以及忙碌無暇保養化妝的媽媽族群。正因為有著如此強大的產品力，蓓朵娜粉鑽瓶經常面臨斷貨，在雙11期間完全已完全銷售一空。因蓓朵娜堅持品質，生產程序上採用最高規格原料，並通過多次的安全與穩定性檢驗，寧可延後出貨，也不願為了趕上需求而放寬標準。品牌也透露，即將進行產品的升級，在成分、質地與效果進行全面優化。蓓朵娜表示，將在近期正式公布升級版上市時程，並貼心提醒消費者密切關注社群平台，以免錯過。