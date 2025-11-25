我是廣告 請繼續往下閱讀

連江縣政府前張姓秘書長，2021年任內涉嫌護航都市計畫通盤檢討採購案的廠商，並收賄數十萬元，台北地檢署獲報偵辦，認定有違反《貪污治罪條例》等罪嫌，今日指揮廉政署兵分6路搜索張姓前秘書長、妻子、得標業者等5名被告，預計稍晚移送地檢署複訊。檢廉掌握，連江縣政府2020年辦理 「變更連江縣南竿地區、北竿地區、莒光地區、東引地區、無人島礁等五都市計畫(含細部計畫)通盤檢討」的標案，底價金額1978萬元，最後以近2千萬元得標，但實際上是一名蕭姓男子借牌投標，恐牴觸《政府採購法》的規定。本案主嫌張姓男子曾在連江縣政府擔任秘書長，當地媒體介紹他從前半工半讀法律系夜間部，原本立志考檢察官，雖未如願，仍在35年前回馬祖老家從事公職，被形容為「見證馬祖從戰地走向民主的關鍵推手」，當了30多年公務員在今年7月退休後，當起法院調解委員，以法律專業提供公共服務，如今卻因涉案被辦。北檢懷疑張姓男子在連江縣都市計畫通盤檢討標案2021年履約的期間，明知廠商有違規行為卻沒有依法裁罰，疑似收賄護航，涉貪金額大約數十萬元，不過究竟有無對價關係，或者純屬借貸，仍有待釐清。北檢表示，檢察官偵辦張姓、蕭姓被告等人違反貪污治罪條例等案件，於今日指揮法務部廉政署，持法院核發之搜索票，搜索張姓、蕭姓被告等5人的住居所及2家公司共6個處所，另外由廉政官向相關機關調取卷證，目前持續調查釐清中。