台中市在林佳龍主政時代印製300萬張花博卡，至今仍有140多萬張發不出去，民進黨市議員林祈烽今指出，花博閉幕已經超過6年半，花博卡至今未發完，建議市長盧秀燕把「庫存遺體」集合起來，辦一場告別式如何？盧秀燕連講兩次「那不是在消遣我的前任嗎？何必呢！」台中市2018年舉辦世界花卉博覽會，2019年4月花博閉幕後，市府與票務廠商發生糾紛，活動後有144萬張空白花博卡未發出，2021年合約爭議落幕。民進黨台中市議員林祈烽今（25）日指出，當初盧秀燕允許市民憑身分證直接入園無限次參觀，導致花博卡領卡人數大幅下降，至今仍有大量卡片閒置發不出去。林祈烽批評市府7年來持續擺爛，盧秀燕說，她上任前已做了300萬張花博卡，很多議員都說不要做，前朝卻硬要做，還動用所有公務人員加班上街推銷花博卡，結果才發100多萬張，她問「民眾不喜歡要怎麼辦？也不能強迫推銷，當初不要做就好了！」林祈烽接著說，既然花博卡接受程度低、沒人喜歡，「建議市長幫花博卡辦一場告別式如何」。盧秀燕聽到後連講兩次「那不是在消遣我的前任嗎？何必呢！」林祈烽指市府沒將花博卡轉型為敬老愛心卡、市民卡、借閱證或捷運票證，盧市府無能、無力解決，沒誘因讓市民願意申領花博卡，導致民眾覺得「領這張卡要幹嘛？」他認為不必留給下屆市長收尾，乾脆把140萬張「庫存的遺體」集中起來辦告別式，也告訴市民，政策要做得對才有辦法推行。