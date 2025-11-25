退租要怎麼處理水、電費用？一線房仲阿偉在臉書粉專「好棒棒房仲日常-阿偉」表示，有民眾向他吐苦水，指出自己是第一次退租，房東請他自行結清水、電費用，但他完全沒經驗，找不到要在哪裡抄錶，因此阿偉整理了「超簡單退租水電步驟」，讓大家第一次退租就上手。
一線房仲阿偉表示，有民眾抱怨，自己租房子準備要退租，房東請他結清水、電，但他是第一次、沒有經驗，跑到頂樓、地下室四處找錶，「找錶找到快瘋掉，還被蚊子叮、被老鼠嚇到」，退租因此卡關。對此，阿偉整理了「超簡單退租水電步驟」，讓大家第一次退租也能順順利利。
超簡單退租水電4步驟
1、先打電話給台電（1911）、自來水公司（1910，台北市市話請改撥02-89780837，通話限制5分鐘），只要提供「門牌號碼」，台電、自來水公司就會告訴你對應的「錶號」，有錶號再去找對應的電錶、水錶，不用在樓上樓下亂晃。
2、大部分大樓的水錶都集中在頂樓，而且會依照樓層順序往上排，例如10樓→11 樓→12樓這樣一路上去，知道樓層順序後，找到對應號碼就很快。
3、電錶通常在1樓或地下室，電錶以前多是指針式，現在很多都換成數位錶。所以不用往頂樓找電錶，電錶不會在上面。
4、遇到數位電錶可以直接錄影，阿偉建議，用手機「錄一整段完整的循環」，這樣台電人員看得清楚，也不會因為你沒拍到某個畫面，又請你重拍、重跑一次。
最後，阿偉表示，就算沒有房仲協助，民眾第一次退租只要照著上面4個步驟，就能乾淨俐落、一次搞定水電費用，順利退租！
資料來源：好棒棒房仲日常-阿偉
我是廣告 請繼續往下閱讀
1、先打電話給台電（1911）、自來水公司（1910，台北市市話請改撥02-89780837，通話限制5分鐘），只要提供「門牌號碼」，台電、自來水公司就會告訴你對應的「錶號」，有錶號再去找對應的電錶、水錶，不用在樓上樓下亂晃。
2、大部分大樓的水錶都集中在頂樓，而且會依照樓層順序往上排，例如10樓→11 樓→12樓這樣一路上去，知道樓層順序後，找到對應號碼就很快。
3、電錶通常在1樓或地下室，電錶以前多是指針式，現在很多都換成數位錶。所以不用往頂樓找電錶，電錶不會在上面。
4、遇到數位電錶可以直接錄影，阿偉建議，用手機「錄一整段完整的循環」，這樣台電人員看得清楚，也不會因為你沒拍到某個畫面，又請你重拍、重跑一次。
最後，阿偉表示，就算沒有房仲協助，民眾第一次退租只要照著上面4個步驟，就能乾淨俐落、一次搞定水電費用，順利退租！