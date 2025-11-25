我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王義川日前赴日本旅遊時，在神社的繪馬上以「台灣國」自稱，引起外界討論；他今（25）日在立法院受訪時，更高喊「我是台灣國立委」，再度掀起爭議。對此，國民黨立委謝龍介強烈批評，別把台灣2300萬人推入戰火，若王義川真心忠於「台灣國」，就應該全力推動獨立建國，而不是繼續在中華民國的立法院擔任立委。謝龍介直言，全球並不存在「台灣國」這個國家，應該務實面對現實，避免把自己推到政治風口浪尖。他更酸說，如果王義川到了日本要強調「台灣國」，那是不是也能寫「曾經是日本國」？謝強調，大家應該在中華民國的土地上，共同努力維護這個國家的發展。不過，謝龍介也指出，台灣是言論自由的社會，因為兩岸制度不同，台灣人民能夠自由發言，不論是主張台獨還是支持統一，都屬於言論自由的範疇，因此王義川在繪馬上寫什麼國名，也沒有違法，這就是台灣的價值所在。謝龍介進一步向媒體表示，作為中華民國立法院的立法委員，王義川應捍衛憲法及制度。他強調，中華民國自1911年建國以來，至今已有114年歷史，並反問「台灣國的國旗在哪裡？國歌又是什麼？」他還引用前總統陳水扁的說法指出，台獨建國若能做到早就推動了，做不到就是做不到。最後，謝龍介更奉勸王義川，不要讓台灣2300萬人陷入戰爭風險，如果他真如此忠誠於「台灣國」，那麼應該把心力放在推動獨立建國，而他不應該繼續留在中華民國的立法院。