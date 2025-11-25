我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨前主席柯文哲近日重返中央黨部辦公室，昨（24）日與現任黨主席黃國昌合體拍片，雙方輕鬆談起外界關注的「兩個太陽」議題，笑稱「總比沒有太陽好」、「兩個太陽都怕熱度不夠」。而柯文哲的妻子陳佩琪受訪時則透露，先生對黃國昌的真實態度，更直言「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了」。陳佩琪今日接受民眾之聲《言之有午》節目專訪，談到民眾黨主席的交接過程，她透露，柯文哲在去年12月出所時，就已經寫在筆記裡，認為黃國昌是最能承擔黨主席責任的人選。陳佩琪回憶，當時恰逢農曆年前、黨主席選舉即將展開，她還特地將筆記中，柯文哲寫給黃國昌的一些期許影印下來，「我拿給國昌說：這是主席對你的期待，但我們是民主政黨，還是要經過黨員投票才算數。」最終黃國昌以高得票率當選，她形容是「不負眾望」。陳佩琪提到，外界有人評論柯文哲辭黨主席，是「把自己的光環交出去」，但先生私下對她說，那是他做過最重要、也最正確的決定。「他說如果那時候沒有選出一個新的黨主席，只是一直代理來代理去，民眾黨早就垮掉了。」陳佩琪轉述，柯文哲認為黃國昌年輕、有體力、有執行力，把民眾黨帶出新的氣象。她也提到，柯文哲出所後時常看的影片，就是黃國昌過去一年來的直播、質詢。陳佩琪說，柯文哲對黃國昌「有很大的期許與讚美」，柯文哲甚至直言：「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了。」最後，陳佩琪也強調，外界炒作「兩個太陽」是完全不理解柯文哲的個性，以他亞斯伯格、比較自閉的特質，「他根本不會去觀察，誰跟誰講話比較多」。她直言，在柯文哲心中誰當主席，就帶領大家一起走，而不是分裂競爭。