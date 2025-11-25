我是廣告 請繼續往下閱讀

▲醫師提醒，大腸癌透過國健署提供的糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。（圖／彰基提供）

一名住在雲林的七旬老翁在8年前的大腸癌篩檢就出現糞便潛血反應，後續接受大腸鏡檢查發現息肉，但因為過程不適，便中途放棄，而未及時處理。8年後個案出現腹脹、排便困難卻又頻頻有便意的狀況，檢查為乙狀結腸癌，造成腸子幾乎完全阻塞，後續透過手術，恢復良好。彰化基督教醫院大腸直腸外科主任張譽耀說，一名七旬長輩8年前曾在國健署提供的大腸癌篩檢出現糞便潛血反應，後續接受大腸鏡檢查，雖然發現息肉，但檢查過程感到不適，中途放棄，並未及時處理。張譽耀指出，8年後個案出現腹脹、排便困難、又頻頻有便意的情況，一天幾乎有半天的時間都待在馬桶。檢查結果發現，大腸有異常病灶，經評估需手術治療。張譽耀說，個案檢查罹患乙狀結腸癌，腫瘤約7公分，造成腸子幾乎完全阻塞，也導致病患一進食就會肚子又脹又痛；術前則不敢進食，導致體重下降、營養不足，可能造成傷口癒合不良。經過提早住院，透過靜脈營養針先建立營養，病人術後傷口順利癒合。張譽耀提醒，大腸癌長期位居國人十大癌症發生率前幾名，但透過國健署提供的糞便潛血篩檢，可早期發現、早期治療，避免疾病惡化。