▲歸亞蕾（左起）、宋康欣、寇世勳一起合作新片《拾光》，題材與演員組合都頗值得注意。（圖／光譜映像提供）

▲歸亞蕾（右）與寇世勳（左）已經是第3度合作，從最早演母子到後來變成演平輩。（圖／光譜映像提供）

▲寇世勳在《拾光》中扮演快要失去視覺的物理學教授。（圖／光譜映像提供）

華語影壇重量級影后歸亞蕾闊別多年再度返台拍攝新電影《拾光》，和曾經兩度合作的寇世勳再結戲緣。她之前傳出以5.5萬的酬勞急徵短期助理，條件需有「護理師執照、懂CPR」，今（25）日的殺青記者會上則澄清，自己沒有強調要有護理師資格，只是年紀大，有時候上上下下會比較需要有人幫忙送水、提菜之類的工作，而她返台拍戲，老公也陪在身邊，也等於是她的助理，把她照顧得很好。歸亞蕾針對《鏡週刊》報導她急徵有護理師資格的助理，表示護理工作非常值得尊敬，可是不符合她找助理的事實，她是因為年紀大、導演不希望還讓她跑上跑下，希望有助理可以幫忙送水、拿東西，所以沒有一定要護理專業這件事，那個完全是誤會。她還笑言老公是真正的助理，因為自己習慣吃生菜沙拉，老公都會做好讓她帶到拍攝現場吃。81歲的歸亞蕾近年長住美國洛杉磯，和小女兒張之怡、以及兩個外孫一起住，提到目前是過著「三代同堂」的生活，她突然愣了一下，才解釋：「我從來不覺得自己老，聽到『三代同堂』還會想到是不是講我跟爸媽住在一起？」由於她的雙親已去世，現在確實是「三代同堂」。這次返台拍戲，一待就是兩個月，外孫還打電話跟她說：「婆婆，妳這次出去太久了，下次不可以。」歸亞蕾很自豪自己做的菜能抓住外孫的心，她只要在家一定做菜給他們吃，她的拿手菜有清蒸魚、紅燒肉、獅子頭、宮保雞丁以及各種豆腐料理等等，聽了都讓人流口水。不過她自身很養生，早餐就是生菜沙拉、一杯咖啡、一片麵包、一個蛋，顧到各種必須的營養，又不會太油膩。除了飲食注重，歸亞蕾還會在拍片空檔教年輕人員做八段錦，也會記得每天進行有氧運動1小時，片中需要她跳舞的場面，她完全不會喘氣。《拾光》描述兩個古怪的老人被迫同住一間雙人病房，寇世勳演的物理學教授眼睛快看不見，歸亞蕾飾演喜歡拍照的老太太記憶正在流失，彼此本來互看不順眼，卻意外踏上一段「在醫院裡的公路之旅」，決定一起走出病房，展開最荒誕又溫柔的心靈冒險。導演宋康欣說表示能與兩位前輩合作，已是創作生涯中「最美好的時光」。寇世勳與歸亞蕾第一次合作是35年前中視連續劇《我愛芳鄰》，那時兩人演母子，11年後兩人在攜手演出《橘子紅了》，身分卻變成老爺與大太太，直接變成平輩的夫妻。現在第3次合作，則演在生命中交會了短暫時光的陌生人，默契根本無需再培養，導演只講半句話他們就完全明白她要什麼。寇世勳認為，有個好對手，每次對戲都有不同的角色關係，是最享受的。難得再回台拍戲，歸亞蕾直呼：「我在這裡長大，就像回到家，台灣的小吃太多了，每一樣都很好吃。」她又有新的戲約，正在讀劇本，也許有可能很快又再返台拍戲，笑言如果這一次外孫有放假，可以帶他一起回來。