▲今日發布統計，餐飲業10月營收為895億元，創下歷年同月新高，更是從9月營收衰退1.6%，一口氣翻正到9.2%，上演絕地大反攻。（圖／經濟部統計處提供）

10月國內非洲豬瘟破功，全台隨即進入15天的「禁宰禁運」，許多餐飲當時都擔心影響到營收。然而，經濟部統計處今（25）日公布10月批發、零售及餐飲營收，餐飲業10月營收為895億元，拿下「最強10月」，年增9.2%，優於上月預期。統計處上月預估，餐飲業10月估年增3%至6%，但調查期間尚未發生非洲豬瘟疫情，當時評估如果非洲豬瘟影響擴大，恐怕會讓預估成長率再打折。然而，今日發布統計，餐飲業10月營收為895億元，創下歷年同月新高，更是從9月營收衰退1.6%，一口氣翻正到9.2%，上演絕地大反攻。餐飲業10月能祭出好表現主因是10月連續假期多，外食聚餐需求攀升，再加因\氣溫高於上年同月帶動冷飲業績。至於非洲豬瘟影響，統計處副處長陳玉芬表示，統計處針對廠商調查，多數廠商表示並沒有因為受到豬瘟影響就停業，原因包括政府提供冷凍、冷藏豬肉庫存釋放，業者採取調整菜單來因應，僅有部分使用溫體豬肉餐飲業因貨源短缺面臨停業。她補充，非洲豬瘟禁令維持15天就結束，後續將會觀察對於11月餐飲業是否有影響。另外，10月零售業營收4186億元，同樣拿下同月新高，年增率也從9月的負成長轉為1.9%。對於零售業可以轉正，統計處表示，主因為中秋、雙十、光復節三大節慶連假出遊及採買商機挹注，加以業者於週年慶檔期積極加碼促銷，百貨公司年增4.0%、便利商店年增4.7%、資通訊及家電設備零售業年增5.6%，但仍因國人經濟大環境影響，抑制國人對於汽車、家居用品及珠寶等高價物品購買力道。而今年前10月零售業累計營收為年減0.5%，年底能否可能再翻正、創新高，她表示，即便有普發一萬元可望刺激消費，但整體經濟大環境、去年基期較高情況下，仍會保守看待。而與先前幾個月國人觀望台美談判對進口車關稅，導致汽機車及其零配件、用品批發業、零售業大幅度衰退，10月兩者跌幅出現收斂，是否代表國人觀望心態鬆動？對此，陳玉芳表示，主因還是因為財政部為了鼓勵民眾汰舊換新祭出減徵貨物稅，再加上車商擴大促銷及新車型推出等原因，觀望態度迄今尚未完全消除。據統計處預估11月營收，批發業年增7.0%至10.0%；零售業年減1.3%至年增1.7%，有可能再翻黑；餐飲業年增1.8%至4.8%。據受查廠商對11月營運看法，按營業額計算之動向指數批發業為48.1、零售業為50.6、餐飲業為49.3，顯示11月批發業及餐飲業營業額將較上月減少，零售業則將較上月增加。