「放學回家，班群又炸了200多則」、「深夜11點，手機震動，是誰被公審？」這些場景，正在無數青少年的生活中真實上演。根據兒福聯盟調查，高達八成四的國高中生每天都在使用社群媒體，超過二成更是幾乎整天掛在線上。隨著社群媒體成為主要社交場域，孩子們的情緒與關係被搬上螢幕，壓力與誤會也隨之而來；過去多數僅在校園內發生的霸凌事件，也轉移到網路世界。兒盟針對全台21,539位國高中生進行網路問卷調查，調查發現，青少年最常使用的社群平台為Instagram與TikTok（抖音），通訊以LINE為主。調查發現，40.7%學生曾聽說同學在群組中被公審、排擠或私訊被上傳嘲笑、18.6%學生親身受害。同時，女生在各類型網路霸凌中的比例皆高於男生，心理創傷也更深。近四成旁觀學生選擇沉默，讓孤立與冷漠成為第二重傷害。調查也發現，三成左右的國高中生曾因未即時回覆訊息（31.4%）或回覆太簡短（29.3%）而被朋友誤會或生氣。另近半數學生開設「小帳」．反映出孩子在虛擬世界中渴望被理解，卻又害怕受傷，為網路霸凌的發生埋下隱憂。網路霸凌不僅是短暫的衝突，更會對心靈造成長期的傷害。調查顯示，在曾遭遇網路霸凌的學生當中，近半數出現社交焦慮或社交障礙；45%的情緒壓力反映在身體上，出現失眠、頭痛、腸胃不適等症狀，更有42%的孩子因此覺得自己沒有價值、自尊受挫，甚至有15%曾萌生自傷或自殺念頭。令人遺憾的是，有17%學生選擇不向任何人傾訴，願意告訴父母的也僅有四成。大多數孩子傾向找同學朋友訴苦），甚至向AI求助的比例都高於老師與輔導老師。在社群媒體已成為生活核心的世代，要求孩子完全不使用並不實際，面對網路可能的傷害，家長應該關心而非控制網路使用。兒盟呼籲，家長與師長應主動傾聽、關心孩子的網路互動狀況，並協助培養情緒調節與人際溝通能力；兒盟也提醒家長，可透過「陪伴5步驟」與孩子一起面對網路衝突。家長陪伴5步驟：