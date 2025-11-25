我是廣告 請繼續往下閱讀

台積電老臣、前資深副總羅唯仁日前爆出帶走大量2奈米等先進製程資料，台積電沉寂數日後，今（25）日對外發聲喊告！台積電向智慧財產及商業法院提出對羅唯仁訴訟，是依據台積電與羅唯仁間聘僱合約書、羅唯仁任職期間簽署承諾競業禁止同意書及營業秘密法等規定為請求。台積電指出，羅唯仁自民國93年7月起任職於台積公司並擔任副總經理，於 103年2月升遷為資深副總經理，並於114年7月27日正式自台積公司退休。台積電表示，民國113年3月間，公司將羅唯仁調任於「企業策略發展部」資深副總，該部門性質為供董事長暨總裁諮詢的幕僚單位，職責上無須再監督或管理研發部門事務，然而，在轉任「企業策略發展部」後，羅唯仁仍要求研發部門召開會議並提供資料以了解正在研發中，以及未來規劃的先進製程技術。台積電進一步指出，羅唯仁任職期間即簽有保密條款及離職後的競業禁止條款承諾離職後不為競爭之同意書。台積電法務長方淑華在今年7月22日進行離職面談時，特地提供提醒信函供其詳細閱讀，並在法務長說明離職後之競業禁止義務及詢問其離職後去向時，羅唯仁回應將至學術機構任職，並未說明將前往英特爾公司任職。台積電強調，離職後羅唯仁旋即前往英特爾擔任執行副總裁（Executive Vice President，簡稱EVP），而羅唯仁高度可能使用或洩漏、告知、交付或移轉台積公司營業秘密及機密資訊予英特爾公司，因此公司有採取法律行動（包含違約賠償）之必要。