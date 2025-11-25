OM娛樂旗下啦啦隊女神朴恩惠昨（24）日於見面會中遭1名狂粉抓手、舔手，引發社會反彈，其經紀公司向《NOWNEWS今日新聞》還原過程，指朴恩惠感到強烈不適，今稍早該名粉絲邱先生於社群Threads發出550字道歉聲明，「自以為是有趣做出了明顯逾越界線的惡趣味、侵犯他人身體自主權的行為，造成朴恩惠小姐受到驚嚇與極度不適。我對此深感羞愧並負起全部責任。」

▲談到球隊隊史首勝，朴恩惠興奮表示：「第一次勝利我心藏興奮到快掉地上！」（圖／記者張一笙攝）
▲朴恩惠（如圖）遭狂粉舔手，事件引發社會反彈。（圖／記者張一笙攝影）
朴恩惠遭狂粉舔手！當事人550字道歉：深感羞愧

邱先生坦承對朴恩惠做了踰矩行為，於社群Threads公開道歉，「我在此就昨日於活動現場所發生、由我造成的嚴重不當行為，向朴恩惠小姐、其經紀公司團隊，以及所有受到此事件影響的粉絲與工作人員，正式致上最深切的歉意。」

邱先生表示，現場當下自以為是有趣，做出了逾越界線、侵犯他人身體自主權的行為，造成朴恩惠小姐受到驚嚇與極度不適。這樣的行為完全不可原諒，也違反了最基本的尊重、禮貌與公共場合的互動原則。對此深感羞愧並負起全部責任。

最後，邱先生聲明中強調願意為自己所為負責並付出代價，「我願意全然接受主辦方、經紀公司與相關單位的所有後續規範與處置，並將積極配合調查或管理措施。同時，我也懇請外界在關注此事時，以理性態度面對，不要再以攻擊或謾罵的方式誤傷與事件無直接責任的公司、工作人員或粉絲群體。」

▲經紀公司聲明曝光。（圖／翻攝自OM娛樂IG@om_ent.cheerleader）
▲朴恩惠經紀公司今稍早表態，絕不容忍讓藝人感到任何不適。（圖／翻攝自OM娛樂IG@om_ent.cheerleader）
🔺邱先生道歉聲明文
我在此就昨日(11/24)於活動現場所發生、由我造成的嚴重不當行為，向朴恩惠小姐、其經紀公司團隊，以及所有受到此事件影響的粉絲與工作人員，正式致上最深切的歉意。

在活動中，我因現場當時的氣氛下，自以為是有趣做出了明顯逾越界線的惡趣味、侵犯他人身體自主權的行為，造成朴恩惠小姐受到驚嚇與極度不適。這樣的行為完全不可原諒，也違反了最基本的尊重、禮貌與公共場合的互動原則。我對此深感羞愧並負起全部責任。我深刻反省並承認：

． 無論出於什麼情緒或趣味，我都沒有任何理由或立場做出如此越界的舉動。
． 啦啦隊藝人也是值得被尊重的個體，活動中的每一項互動都必須建立在「同意」與「界線」之上。
． 我的行為不僅傷害了當事人，也破壞了活動現場的安全與秩序，讓原本應該是愉快的場合蒙上陰影。

對於因此承受驚嚇、壓力與困擾的朴恩惠小姐，我再次表達最誠懇、無條件的歉意。對於必須應對後續處理、承受外界輿論壓力的經紀公司及工作人員，我也深深道歉，因為這本不該是他們需要承擔的後果。

我願意全然接受主辦方、經紀公司與相關單位的所有後續規範與處置，並將積極配合調查或管理措施。
同時，我也懇請外界在關注此事時，以理性態度面對，不要再以攻擊或謾罵的方式誤傷與事件無直接責任的公司、工作人員或粉絲群體。

所有的錯誤皆由我一人造成，責任也應由我一人承擔。
我也允諾永不再犯，自此深刻反省。
再次向朴恩惠小姐、其經紀團隊、以及所有受到影響的人士致上沉痛且真摯的歉意。

Mark Chiu 邱先生
2025.11.25

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
🔺資料來源－
朴恩惠IG秋之花Threads

🔺看更多－
獨／Judy藝人朴恩惠突遭男粉舔手　經紀人還原過程：她嚇到僵住

