有「小台積」之稱的台股ETF富邦科技（0052），於本月19日停止交易，在經過五天的暫停交易後，明（26）日將重新恢復交易，0052「一拆七」股票分割後，一張股票價格從24.53萬元降至不到4萬元，「好香」小資族更易入手，有望吸引資金流入並提升流動性。0052分割後每股價格更親民，交易門檻降低，分割前的最後交易日為18日，當時收盤價為245.3元，富邦投信官網今日公告分割後之每受益權單位參考價為35.04元，明日將恢復交易，並將於12月8日寄發結果通知書。0052進行「一拆七」股票分割，主要是降低了投資門檻，讓小資族更容易入手，但並未改變其基本價值。分割後，每張股票的價格從約24.53萬元降至不到4萬元，對小資族而言，如果之前因為0052價格過高而猶豫，分割後價格變得親民，是開始布局的好時機。對長期投資者而言，如果是著眼於長期看好台灣科技產業表現，那麼分割與否的影響不大。投資的最終回報仍取決於台灣股市與科技股整體的表現。富邦投信表示，自今年8月初宣布啟動0052(分割計畫後，該檔ETF受益人數加速成長，根據集保結算所資料統計，8月底受益人數2.8萬人，至11月14日最新受益人數已累積達到6.8萬人，成長率高達142.9%。富邦投信表示，分割後0052每張價格將降至3萬多元，由於第一大持股台積電占比高達約69.85%，為市場上台積電占比最高的台股ETF，對想參與台積電成長行情的小資族與定期定額族群而言，可說更具吸引力，有助於擴大投資人基礎、提升市場流動性。全球科技浪潮持續推進，富邦投信提到，0052以亮眼表現與分割後更具親和力的價格，有望成為震盪市況中布局產業成長的關鍵工具。