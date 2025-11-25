我是廣告 請繼續往下閱讀

主計總處今（25）日公布2024年工業及服務業全體受僱員工全年總薪資中位數為54.6萬元，較2023年增加4.03%，創2013年以來最大漲幅。據統計，2024年總薪資中位數第一名為金融及保險業，拿下110.6萬元、電力及燃氣供應業居次，薪資為109.1萬元。2024年全年總薪資中位數為54.6萬元，較2023年增加4.03%，創下紀錄，主計總處副處長譚文玲說明，首先在2023年總體環境較差，高科技產業持續消化庫存，難以拉高薪資，導致基期偏低。其次，去年AI熱潮崛起，AI設備及高效能運算等應用需求擴增的題材加持，高科技產業營運暢旺，有能力發放紅利、獎金，帶動總薪資中位數成長。而按廠商行業別觀察總薪資中位數，以金融及保險業110.6萬元最佳，電力及燃氣供應業109.1萬元居次，出版影音及資通訊業80.7排名第三，第四是礦業及土石採取業68.2萬元，第五為運輸及倉儲業68.2萬元。若與上年比較，以金融及保險業年增8.77%最高，礦業及土石採取業、用水供應及污染整治業、批發及零售業亦均增逾5%，製造業增4.83%，其中電子零組件製造業增加9.55%。若按性別分，2024年女性全年總薪資中位數為51.2萬元，男性為58.5萬元，與上年比較，分別增加3.93%及4.16%。若以各城市去做比較，全台灣薪資中位數最高的是新竹市90.2萬元、其次是新竹縣73.6萬元、第三為台北市73.5萬元。