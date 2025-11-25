我是廣告 請繼續往下閱讀

28點計畫挨批 歐洲與烏克蘭提出修訂版

澤倫斯基再赴白宮能喬出結果？烏克蘭專家斷言機率低

美國與俄羅斯針對結束俄烏戰爭，草擬了一份「28點計畫」，隨後美方官員與烏克蘭官員在日內瓦展開協商，今（25）天美方代表又將在阿布達比與俄羅斯代表會談，各方緊鑼密鼓地在進行談判。烏克蘭官員透露，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將在「最快的合適時間」前往白宮與川普當面會晤，不過，有烏克蘭專家直言，想要達成協議的機率極低。根據《CNN》報導，美俄最初版本的28點計畫被質疑太過偏袒俄羅斯，歐洲國家與烏克蘭方已經提出新版本的和平協議，縮減為對基輔較有利的19點計畫，不過，具體內容並未獲得各方證實。克里姆林宮今日表示，28點計畫是「目前唯一實質性的計畫，可以作為談判的良好基礎」，並稱28點計畫源於美俄阿拉斯加峰會上所達成的共識。至於所謂的歐洲與烏克蘭修訂的新版本，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）表示，目前還沒有收到任何關於新版本的提案，所以尚未看過提案內容，但是拉夫羅夫警告，若最初的計畫遭到「扭曲」，失去了美俄阿拉斯加峰會的精神，那麼俄羅斯方不會給予支持。一位烏克蘭高級官員透露，澤倫斯基將在「最快的合適時間」、也就是未來幾天內，前往白宮與美國總統川普敲定和平協議。該官員還說，烏克蘭讚賞與美國官員在日內瓦舉行的「富有成效和建設性的」會晤，以及川普「為結束戰爭所做的堅定努力」。不過，在最初的28點計畫遭到烏克蘭方修改，俄羅斯方又未鬆口支持新版本的情況下，澤倫斯基就算與川普見面，能談出什麼結果讓人懷疑。烏克蘭智庫國防戰略中心（ Centre for Defence Strategies）的執行長哈拉（Alexander Khara）表示，在這一階段的外交談判中達成和平協議的可能性「微乎其微」，主要癥結就是俄羅斯總統蒲亭不願放棄其在地緣政治上的野心，只是把外交當作「戰爭工具」，莫斯科想控制烏克蘭的意圖沒有改變，所以通過外交達成和平的希望渺茫。