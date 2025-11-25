我是廣告 請繼續往下閱讀

台片外銷挑戰多：影展曝光不等於實質銷售

亞洲內容走向國際：真實性、社群力成核心

大巨蛋啟用效益驚人：中職進場人數破萬 帶動百億經濟產值

▲隨著大巨蛋落成啟用，運動娛樂經濟成為2025亞洲新媒體高峰會另一大焦點。圖左起緯來體育台副總經理台長文大培、緯來電視網董事長李鐘培、遠雄巨蛋事業總經理李柏熹、中信育樂內容事業部協理詹子慶。（圖／NMEA提供）

「2025 亞洲新媒體高峰會」在昨（24）日一連兩天舉行，這次「2025 亞洲新媒體高峰會」，以 「RESILIENCE：韌性‧突圍」 為主題，探討影視音內容如何在全球市場中站穩腳步並尋求突破，期間討論如何提升台灣電影的國際發行實力、亞洲內容走向全球的關鍵策略，以及因大巨蛋啟用而爆發的運動娛樂經濟效益，吸引產業各界人士高度關注。由台灣新媒體暨影視音發展協會（NMEA），文化部指導，文策院及台北市政府文化局協辦的「2025 亞洲新媒體高峰會」（Asia New Media Summit）於24日起連續兩天在台北晶華酒店盛大舉行。今年策展主題定為「RESILIENCE：韌性．突圍」，深入探討「台流轉型、跨界共創、影視創新、商模躍進」四大核心主軸。針對「台灣電影國際發行的機遇與挑戰」，NMEA秘書長袁支翔指出，自2019年以來，扣除受疫情影響的2020年，每年僅約三分之一的台灣電影成功外銷，主要市場仍集中在香港、中國、東南亞和日本。他強調，儘管台灣電影在國際影展上仍保有能見度，但「影展曝光」與「實際外埠銷售成績」應分開觀察，兩者並不全然畫上等號。華文創國際發行業務總監楊鎧宇表示，影片的類型、星光亮度、觀眾接受度與投資回收預估是海外買家最直接的考量因素。他建議，創作者應策略性選擇首站曝光的影展，以決定後續一年的國際發行路線。國際影展銷售顧問張三玲則觀察到，近年全球吹起「經典修復熱潮」，海外片商反而積極回購如楊德昌作品、《藍色大門》等經典進行重新上映。正在東京出席影展的《左撇子女孩》導演鄒時擎透過連線對談分享成功經驗。《左撇子女孩》當初選擇在坎城影展首映，隨後受邀至多倫多、羅馬、釜山等影展，順利售出全球版權，並在法國創下超過8.5萬觀影人次。鄒時擎強調，故事性是影片能否成功行銷世界的關鍵，並提醒創作者應盡早與國際銷售公司合作，並注重影展首映後的公關操作。來自美國洛杉磯的M3 Global Strategy創辦人兼CEO Max Michael分析，過去十年影視觀看行為巨變，全球高達觀眾會收看國際內容，其中半數已形成長期習慣。他認為，亞洲故事不再需要「文化包裝」，應以真實性作為跨文化共鳴的核心。Michael指出，平台挑選內容的素材多以「自帶社群」為主，例如韓團粉絲、動漫圈、電競圈等。他強調，《魷魚遊戲》、《三體》、《獵魔女團》等能全球爆紅，背後來自於清楚的策略架構，包含明確的情感訴求、跨地域的視覺語彙，以及穩健的財務與合作。隨著大巨蛋落成啟用，運動娛樂經濟成為峰會另一大焦點。緯來電視網董事長李鐘培提到，過去職棒球團每年虧損達新台幣2億至4億，但隨著去年世界棒球賽奪冠效應與大巨蛋落成，中華職棒（CPBL）聯盟達成史上首次單季場均進場人數破萬的里程碑。遠雄巨蛋事業總經理李柏熹指出，大巨蛋以舉辦如2023年亞錦賽等高關注度示範賽事來燃起全民熱情。為破除「職棒租不起巨蛋」的質疑，中職例行賽的場租底價僅設定為演唱會的25%，強調大巨蛋的核心價值仍是棒球。根據台北市政府調查，大巨蛋啟用至今已為台北市創造了142億元的經濟產值。中國信託育樂內容事業部協理詹子慶強調，大巨蛋不受天候影響賽事，讓球團能投入更多資源規劃，例如導入如蠟筆小新、排球少年等強勢IP與韓團演唱。他舉例，蠟筆小新、排球少年連續兩天的IP活動便創造了6800萬元收入。李鐘培最後呼籲，所有體育與娛樂產業的參與者應「合作共好」，共同做大運動娛樂生態圈。同時，他也提到政府已將《運動產業發展條例》修法，企業贊助稅賦減免由150%提升至175%，並延長實行期間為十年，鼓勵企業界投資運動產業。