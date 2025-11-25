國寶級藝師陳寶貴是《鐵獅玉玲瓏》祖師爺之一，昨（24）日不幸與世辭別，享壽86歲。而在《鐵獅玉玲瓏》裡扮演「貴寶」一角向其致敬的許效舜，今稍早得知噩耗，沉痛地向《NOWNEWS今日新聞》回覆心情，「希望她去到天家，也能夠擁有一個美好的表演環境，我們繼續在不同的世界，為藝術來奉獻」，直呼陳寶貴離世，對整個藝術界來講是一個很大的損失。
陳寶貴與搭檔陳美珠曾以唸歌節目《錦裙玉玲瓏》紅遍全台，隨後澎恰恰與許效舜推出了《鐵獅玉玲瓏》，便是還原了其形式與表演風格，角色名稱「珠寶」、「貴寶」分別向陳美珠、陳寶貴致敬，當年成功帶動台灣喜劇與唸歌風潮。
許效舜今稍早聽聞陳寶貴逝世噩耗，語帶不捨地表示，「對整個藝術界來講是一個很大的損失，過去在節目當中，看到他們的表演模式，所以延伸了《鐵獅玉玲瓏》，她們是我內心當中最崇高敬意的一對偶像，看到她們用一把吉他，2個人在述說過去歷史上的經典故事，就是這樣引動了我們，把故事趣味化。」
許效舜心疼地說，「那個時代他們也曾經找過我們，我們也曾經對過話，無論如何，今天在這邊以一個晚輩的心情，向長輩致敬，希望她去到天家，也能夠擁有一個美好的表演環境，我們繼續在不同的世界，為藝術來奉獻！感謝！」以最高敬意緬懷陳寶貴，並欽佩其致力於說唱藝術，對台灣文化有深遠影響。
《鐵獅玉玲瓏》始祖陳寶貴離世！享壽86歲
陳寶貴藝師自幼習藝，擅長南管及歌仔戲，咬字吐音，韻味十足，兼具動人的編劇敘事能力，憑藉紮實的功底與博聞強記，能即興表演上百齣敘事型歌謠，並可一人分飾多角，與已故的陳美珠藝師多年搭檔合作演出，早年在地方有線電視臺搭擋演出《錦裙玉玲瓏》聞名，在廣播年代廣受歡迎，是臺灣唸歌發展重要推手之一。
陳寶貴藝師於民國105年，經政府官方認定為傳統表演藝術說唱保存者，奠定其在文化資產上的重要地位，為完整紀錄與傳承藝師的藝術成就，新北市政府文化局持續投入資源進行保存工作，其中於106年補助出版《臺灣唸歌雙嬌陳美珠、陳寶貴》專書，並在110年出版《路遙知馬力—臺灣唸歌：陳美珠、陳寶貴說唱藝術》。
🔺資料來源－
新北市文化局、許效舜
🔺看更多－
威廉閃兵主持棒沒了！許效舜節目改名、新搭檔是張睿家 內幕曝光
澎恰恰賣地瓜還債！疑「從早賣到深夜」真相曝 許效舜飛廈門陪伴
我是廣告 請繼續往下閱讀
許效舜今稍早聽聞陳寶貴逝世噩耗，語帶不捨地表示，「對整個藝術界來講是一個很大的損失，過去在節目當中，看到他們的表演模式，所以延伸了《鐵獅玉玲瓏》，她們是我內心當中最崇高敬意的一對偶像，看到她們用一把吉他，2個人在述說過去歷史上的經典故事，就是這樣引動了我們，把故事趣味化。」
許效舜心疼地說，「那個時代他們也曾經找過我們，我們也曾經對過話，無論如何，今天在這邊以一個晚輩的心情，向長輩致敬，希望她去到天家，也能夠擁有一個美好的表演環境，我們繼續在不同的世界，為藝術來奉獻！感謝！」以最高敬意緬懷陳寶貴，並欽佩其致力於說唱藝術，對台灣文化有深遠影響。
陳寶貴藝師自幼習藝，擅長南管及歌仔戲，咬字吐音，韻味十足，兼具動人的編劇敘事能力，憑藉紮實的功底與博聞強記，能即興表演上百齣敘事型歌謠，並可一人分飾多角，與已故的陳美珠藝師多年搭檔合作演出，早年在地方有線電視臺搭擋演出《錦裙玉玲瓏》聞名，在廣播年代廣受歡迎，是臺灣唸歌發展重要推手之一。
陳寶貴藝師於民國105年，經政府官方認定為傳統表演藝術說唱保存者，奠定其在文化資產上的重要地位，為完整紀錄與傳承藝師的藝術成就，新北市政府文化局持續投入資源進行保存工作，其中於106年補助出版《臺灣唸歌雙嬌陳美珠、陳寶貴》專書，並在110年出版《路遙知馬力—臺灣唸歌：陳美珠、陳寶貴說唱藝術》。
🔺資料來源－
新北市文化局、許效舜
🔺看更多－
威廉閃兵主持棒沒了！許效舜節目改名、新搭檔是張睿家 內幕曝光
澎恰恰賣地瓜還債！疑「從早賣到深夜」真相曝 許效舜飛廈門陪伴