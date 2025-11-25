《鐵獅玉玲瓏》祖師爺陳寶貴離世，享壽86歲。由澎恰恰、許效舜效仿推出的《鐵獅玉玲瓏》，發想起源便是陳寶貴、陳美珠的《錦裙玉玲瓏》，沒想到陳寶貴昨（24）日與世長辭，今稍早新北市文化局證實噩耗，「陳寶貴藝師畢生奉獻於說唱唸歌，即使到晚年仍展現出對傳承教學的熱忱與意願，為臺灣說唱藝術所奠定的深厚基石，其無私奉獻的精神，堪為後輩楷模。」許效舜今稍早得知噩耗，向《NOWNEWS今日新聞》沉痛哀悼。
《鐵獅玉玲瓏》始祖陳寶貴離世！享壽86歲
陳寶貴藝師自幼習藝，擅長南管及歌仔戲，咬字吐音，韻味十足，兼具動人的編劇敘事能力，憑藉紮實的功底與博聞強記，能即興表演上百齣敘事型歌謠，並可一人分飾多角，與已故的陳美珠藝師多年搭檔合作演出，早年在地方有線電視臺搭擋演出《錦裙玉玲瓏》聞名，在廣播年代廣受歡迎，是臺灣唸歌發展重要推手之一。
陳寶貴藝師於民國105年，經政府官方認定為傳統表演藝術說唱保存者，奠定其在文化資產上的重要地位，為完整紀錄與傳承藝師的藝術成就，新北市政府文化局持續投入資源進行保存工作，其中於106年補助出版《臺灣唸歌雙嬌陳美珠、陳寶貴》專書，並在110年出版《路遙知馬力—臺灣唸歌：陳美珠、陳寶貴說唱藝術》。
此外，為確保珍貴技藝得以傳承推廣，新北市文化局也於109至110年辦理「新北市傳統表演藝術藝師群像錄製」、112年辦理「陳寶貴藝師說唱傳習計畫」，以及113至114年辦理「說唱保存者陳寶貴保存紀錄暨推廣傳習計畫」。這些工作為藝師留下了口述歷史和教學紀錄，透過專書出版推廣，將藝師的說唱藝術永續典藏。
新北市政府文化局表示，陳寶貴藝師畢生奉獻於說唱唸歌，即使到晚年仍展現出對傳承教學的熱忱與意願，為臺灣說唱藝術所奠定的深厚基石，其無私奉獻的精神，堪為後輩楷模。雖然藝師辭世，但她所代表的藝術精神將永存於世，文化局將秉持理念，持續推動傳統表演藝術的保存與傳承。
🔺資料來源－
新北市文化局
🔺看更多－
威廉閃兵主持棒沒了！許效舜節目改名、新搭檔是張睿家 內幕曝光
澎恰恰賣地瓜還債！疑「從早賣到深夜」真相曝 許效舜飛廈門陪伴
我是廣告 請繼續往下閱讀
陳寶貴藝師自幼習藝，擅長南管及歌仔戲，咬字吐音，韻味十足，兼具動人的編劇敘事能力，憑藉紮實的功底與博聞強記，能即興表演上百齣敘事型歌謠，並可一人分飾多角，與已故的陳美珠藝師多年搭檔合作演出，早年在地方有線電視臺搭擋演出《錦裙玉玲瓏》聞名，在廣播年代廣受歡迎，是臺灣唸歌發展重要推手之一。
陳寶貴藝師於民國105年，經政府官方認定為傳統表演藝術說唱保存者，奠定其在文化資產上的重要地位，為完整紀錄與傳承藝師的藝術成就，新北市政府文化局持續投入資源進行保存工作，其中於106年補助出版《臺灣唸歌雙嬌陳美珠、陳寶貴》專書，並在110年出版《路遙知馬力—臺灣唸歌：陳美珠、陳寶貴說唱藝術》。
新北市政府文化局表示，陳寶貴藝師畢生奉獻於說唱唸歌，即使到晚年仍展現出對傳承教學的熱忱與意願，為臺灣說唱藝術所奠定的深厚基石，其無私奉獻的精神，堪為後輩楷模。雖然藝師辭世，但她所代表的藝術精神將永存於世，文化局將秉持理念，持續推動傳統表演藝術的保存與傳承。
🔺資料來源－
新北市文化局
🔺看更多－
威廉閃兵主持棒沒了！許效舜節目改名、新搭檔是張睿家 內幕曝光
澎恰恰賣地瓜還債！疑「從早賣到深夜」真相曝 許效舜飛廈門陪伴