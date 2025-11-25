《鐵獅玉玲瓏》祖師爺陳寶貴離世，享壽86歲。由澎恰恰、許效舜效仿推出的《鐵獅玉玲瓏》，發想起源便是陳寶貴、陳美珠的《錦裙玉玲瓏》，沒想到陳寶貴昨（24）日與世長辭，今稍早新北市文化局證實噩耗，「陳寶貴藝師畢生奉獻於說唱唸歌，即使到晚年仍展現出對傳承教學的熱忱與意願，為臺灣說唱藝術所奠定的深厚基石，其無私奉獻的精神，堪為後輩楷模。」許效舜今稍早得知噩耗，向《NOWNEWS今日新聞》沉痛哀悼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲澎恰恰、許效舜《鐵獅玉玲瓏》就是以陳寶貴、陳美珠為原型。（圖／翻攝自許效舜臉書）
▲澎恰恰（左）、許效舜（右）《鐵獅玉玲瓏》就是以陳寶貴、陳美珠為原型。（圖／翻攝自許效舜臉書）
《鐵獅玉玲瓏》始祖陳寶貴離世！享壽86歲

陳寶貴藝師自幼習藝，擅長南管及歌仔戲，咬字吐音，韻味十足，兼具動人的編劇敘事能力，憑藉紮實的功底與博聞強記，能即興表演上百齣敘事型歌謠，並可一人分飾多角，與已故的陳美珠藝師多年搭檔合作演出，早年在地方有線電視臺搭擋演出《錦裙玉玲瓏》聞名，在廣播年代廣受歡迎，是臺灣唸歌發展重要推手之一。

陳寶貴藝師於民國105年，經政府官方認定為傳統表演藝術說唱保存者，奠定其在文化資產上的重要地位，為完整紀錄與傳承藝師的藝術成就，新北市政府文化局持續投入資源進行保存工作，其中於106年補助出版《臺灣唸歌雙嬌陳美珠、陳寶貴》專書，並在110年出版《路遙知馬力—臺灣唸歌：陳美珠、陳寶貴說唱藝術》。

▲《鐵獅玉玲瓏》祖師爺陳寶貴（如圖）離世，享壽86歲，今（25）日稍早新北市文化局深表哀悼，「她所代表的藝術精神將永存於世，文化局將秉持理念，持續推動傳統表演藝術的保存與傳承。」（（圖／文化部文化資產局提供）
▲陳寶貴（如圖）到晚年仍展現出對傳承教學的熱忱與意願，為臺灣說唱藝術所奠定的深厚基石。（圖／文化部文化資產局提供）
此外，為確保珍貴技藝得以傳承推廣，新北市文化局也於109至110年辦理「新北市傳統表演藝術藝師群像錄製」、112年辦理「陳寶貴藝師說唱傳習計畫」，以及113至114年辦理「說唱保存者陳寶貴保存紀錄暨推廣傳習計畫」。這些工作為藝師留下了口述歷史和教學紀錄，透過專書出版推廣，將藝師的說唱藝術永續典藏。

新北市政府文化局表示，陳寶貴藝師畢生奉獻於說唱唸歌，即使到晚年仍展現出對傳承教學的熱忱與意願，為臺灣說唱藝術所奠定的深厚基石，其無私奉獻的精神，堪為後輩楷模。雖然藝師辭世，但她所代表的藝術精神將永存於世，文化局將秉持理念，持續推動傳統表演藝術的保存與傳承。

🔺資料來源－
新北市文化局

🔺看更多－
威廉閃兵主持棒沒了！許效舜節目改名、新搭檔是張睿家　內幕曝光
澎恰恰賣地瓜還債！疑「從早賣到深夜」真相曝 許效舜飛廈門陪伴

相關新聞

獨／許效舜痛悼陳寶貴！《鐵獅玉玲瓏》成追憶：藝術界的一大損失

許效舜幫鄭仲茵算姻緣！竟抽出孤老籤　她笑嘆：單身20年早習慣

許效舜新節目開拍DAY1！搭檔鄭仲茵頻出槌　他怒了崩潰：頭殼壞去

吳姍儒不敢傳訊給小S！錯失金鐘不可惜　威廉閃兵許效舜再下重話