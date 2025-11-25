我是廣告 請繼續往下閱讀

▲常立欣痛悼黃志明，不捨多年好友。(圖／常立欣 臉書）

▲黃志明生前圈內人緣極佳。（圖／黃志明 臉書）

馬來西亞娛樂圈今（25）日傳出噩耗，56歲娛樂產業推手黃志明，在泰國遭遇車禍重傷不治，家屬昨於社群發布訃聞證實死訊，震撼演藝圈。多年好友、年代電視集團副總常立欣稍早也在臉書沉痛追憶其最後身影，透露仍難以接受事實，「上週日收到噩耗時，我心裡還存著一絲希望，直到今天看到你的訃聞，才意識到這是真的……。」常立欣哀嘆與黃志明「相見恨晚」，兩人雖同齡，但他坦言在對方身上看見自己缺乏的特質，包括對信仰的堅定、做事的魄力與讓人安心的氣度，「你處事的魅力，讓人不由自主信任你。」常立欣回憶，兩人在過去合作多個項目，無論遇到任何大風大浪，黃志明總能沉著應對、運籌帷幄，讓他相當佩服。回憶兩人最後一次對話，相當哀痛：「你傳了一大堆新場館施工照給我，說明年3月完工後，我們能一起合作更大的演出……誰知道那就是最後一次。」目前家屬已經證實，黃志明於22日在泰國發生車禍，重傷搶救後仍不幸離世。訃告中沉痛形容他為馬來西亞娛樂產業注入不絕活力，是推動人才與項目成長的重要領導者，「他的離去，是娛樂界的巨大損失，也是我們內心深深的哀痛。」大馬華人演藝人工會會長王駿同樣對外發聲，表示家屬將把遺體運回馬來西亞，相關單位會協助後事安排，並透露消息傳出後，無數好友與幕前幕後從業者紛紛發文悼念，可見他在圈內的人緣極佳。除了在事業上貢獻深遠，黃志明更是家庭的核心。他與妻子謝玉芬育有4名子女，分別是Billy、Jacky、Monique與Eason，一家6口關係緊密。他生前熱愛音樂、性格熱忱豁達，對家人充滿愛，也在所有合作過的人心中留下深刻印記。如今這位推動大馬演藝產業的關鍵人物驟然離世，也讓許多粉絲與業界人士無限感傷。