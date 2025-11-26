Google表示，最新影像模型Nano Banana Pro基於Gemini3打造，官方在Blog手把手示範如何下指令，從主題、構圖、動作、地點到風格與編輯說明逐一拆解，再進階加入相機參數、燈光、長寬比與文字排版等細節，並提供改夜景、合成多張圖片、翻譯包裝文字等實用指令，直接複製並微調需求就能生成更能滿足自我需求的圖片。
🟡基本確立故事、主題與風格
為了獲得最佳效果並擁有更精緻圖片，官方建議提示要包含以下要素：
◼︎主題：圖片中的人或物是什麼？請具體說明。例如：一個表情嚴肅、眼睛發出藍色光芒的機器人咖啡師；一隻戴著小巫師帽的毛茸茸的三色貓。
◼︎構圖：照片是如何取景的？ 例如，特寫、廣角鏡頭、低角度鏡頭、人像鏡頭。
◼︎動作：正在發生什麼事？ 例如，煮一杯咖啡、施魔法、在田野中奔跑）。
◼︎地點：場景發生在哪裡？ 例如，火星上的未來咖啡館、雜亂的煉金術士圖書館、日落時分陽光普照的草地。
◼︎風格：整體美學風格是什麼？ 例如，3D動畫、黑色電影、水彩畫、照片寫實主義、20世紀90年代產品攝影）。
◼︎編輯說明：修改現有圖片時，請直接、具體地描述需求。例如，將領帶改為綠色，移除背景中的汽車）
🟡專業等級細節：相機、燈光和格式
要達到專業水準，則需要更具體的指導。在撰寫提示時，不要侷限於基礎知識，也要考慮以下進階要素：
◼︎構圖和寬高比：定義畫面構圖。例如，「9:16 直式海報」、「21:9 電影寬鏡頭」。
◼︎攝影和燈光細節：像攝影師一樣指導拍攝。 例如，低角度拍攝，淺景深f/1.8光圈。黃金時段逆光營造長陰影、電影級調色柔和的藍綠色調。
◼︎具體文本整合：明確說明文字顯示的內容及外觀。例如，「標題『城市探險家』以粗體、白色無襯線字體顯示在頂部。」
◼︎事實限制：提供準確性的要求，並確保輸入本身的內容是真實的，例如，「科學準確的橫斷面圖」、「確保維多利亞時代的歷史準確性」）。
◼︎參考輸入：使用上傳的圖片時，請明確定義每張圖片的作用。例如，「圖片 A 用於角色姿勢，圖片 B 用於藝術風格，圖片 C 用於背景環境。」
🟡實用指令8指令
◼︎將此場景改為夜景。
◼︎焦點改在花朵上
◼︎調整長寬比，改變影像在不同平台上的外觀和感覺。
◼︎將上傳的圖像組合成一張 16:9 格式，適當排列的電影圖像，並將模特兒身上的裙子換成圖像中的裙子。
◼︎一張黑白故事板草圖，展示了電影場景的遠景鏡頭、中景鏡頭、特寫鏡頭和主觀鏡頭，為該場景建立一個故事板
◼︎用土撥鼠丟出的木頭製作一張圖片，圖片內容為「如果土撥鼠會丟木頭，它能丟多少木頭？」。
◼︎製作一張資訊圖，展示如何製作小荳蔻奶茶。
◼︎將三個黃藍罐頭上的所有英文文字翻譯成韓語，其他內容保持不變。
資料來源：Nano Banana Pro
