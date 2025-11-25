我是廣告 請繼續往下閱讀

日本首相高市早苗「台灣有事」論，引發中國宣布「暫停進口日本水產品」的報復措施。為表達對日本的支持，繼總統賴清德發布大啖日本壽司的照片後，副總統蕭美琴也於24日深夜前往日系超市，以實際行動力挺日本產品，並在採購過程中捕捉到，賴清德的照片，被印到廣告上代言北海道干貝。蕭美琴於24日在Threads發文，透露自己忙碌一整天後，趕在超市關燈前的最後20分鐘，進場支持日本水產及其他日貨。儘管時間有限，這位「行動派」副總統的消費過程快速俐落，成功買到多項心儀商品。從蕭美琴分享的畫面中可見，她的購物車內有北海道生食級干貝、納豆、日式點心，以及知名拉麵店的調理包與冷凍食品。蕭美琴還發現熟面孔，總統賴清德日前享用北海道干貝的照片，已被業者繪製成Q版插圖，作為宣傳海報，上面還印著大大的「台日友好」字樣，讓蕭美琴拿出手機拍照，紀錄這另類總統代言畫面。