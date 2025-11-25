我是廣告 請繼續往下閱讀

2026地方選舉，藍白是否能合作，民眾黨前立委蔡壁如今（25）日接受專訪時直言，如果2026藍白協商最終談不攏，2028總統大選時，民眾黨一定要推自己的總統副總統候選人，目的是要把政黨票催出來，如果前民眾黨主席柯文哲，可以再出來當母雞，會是一股很大的助力。蔡壁如在直播節目《中午來開匯》表示，回顧2024總統大選，柯文哲當時堅持參選，最重要就是為了「政黨票」、建立母雞效應，以建立民眾黨的基本盤。這一次國民黨民眾黨喊出藍白合，「不管是要攪黃了還是沒結果，或是談不攏地方反彈的情況下，我們民眾黨就要自立自強，自己的黨自己救。」蔡壁如強調如果現在藍白談不成，2028一定樣推出自己的候選人，目的就在於救國會不分區席次，「我的決心就是要打破小黨在三次大選就泡沫的結果，這是我最大的想法跟願望，才能永續經營，所以不一定我們要依靠別人。」蔡壁如進一步提出自己的觀察，中南部年輕人會支持，是因為覺得國家亂，對民眾黨有期待，能跟國民黨合作是很好，談不攏就要自立自強站起來！「假設柯主席2028還可以選舉，我覺得這是一股很大力量注入，我當然很期待他可以再參選。」