▲網路驚悚漫畫改編的12集影集《黑盒子》，共分為四個個單元，每單元三集。（圖／LINE TV提供）

▲影集《黑盒子》飾演女主角「小雯」（陸夏飾） 。（圖／LINE TV提供）

你看了網路驚悚漫畫改編的12集影集《黑盒子》嗎？人氣漫畫家Pony的原作漫畫在LINE WEBTOON連載了上百篇故事，由具備電腦視效專業背景、曾以《紅衣小女孩》、《目擊者》兩度入圍金馬獎「最佳視覺效果獎」的新銳導演李昭樺，挑選了其中篇幅較長的四個故事《造物獄》、《星際救援》、《豬人》、《黑白盒子》拍攝成真人劇集（每單元三集，全劇12集，已全部上架），大膽挑戰台灣影視鮮少碰觸的科幻、獵奇題材，動用了張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、李李仁、簡嫚書、莫允雯等堪稱亮眼的不弱卡斯，播出之後卻似乎沒能激起太大的水花，網路上評論、討論都不算熱烈，非常令人意外。就戲論戲，眼見為實，實際開箱了第一單元《造物獄》，著實眼前一亮，短短三集，緊湊吊詭、欲罷不能，題材、人設無不讓人耳目一新，敘事技巧嫻熟、演員演技奪人眼球、視覺特效渾然天成，整體成績出色極了，是一個完成度極高的短篇佳作，忍不住想逆風推薦一把。在Netflix 、 LINE TV播出的《黑盒子》，應該是2025最被低估的一齣戲，在一眾同質性偏高的套路劇集片單中顯得匠心獨運、別樹一幟，若您剛好漏看了，衷心建議您撈回來補看哦！開宗明義的第一單元《造物獄》，以女主角「小雯」走火入魔的嫉妒心、邪教召喚靈魂的秘術、撲朔迷離的虛實錯位等等元素，構築出一個教人毛骨悚然的世界觀。《造物獄》的劇名取得好，是慾也是獄，第一時間便成功標舉了整個系列「人性反芻」的題旨厚度，拉開了與某些降智感官訴求的廉價驚悚片的距離。《造物獄》故事設定別開生面，形式是「寓言」的，故事的內在肌理卻是寫實的。這個單元最耐咀嚼的原創假想相當引人入勝：所謂藝術創作的「靈魂」，都說一個創作但凡有了靈魂，那個作品就「活」了，但那靈魂若真實「存在」，便有了獨立的情感和情緒，便有了專有的感知能力，從他的「視角」來看這世界和這整件事，又當如何？這故事的後半段，見所未見的從「被創作出來的雕像」（被召喚出現的靈魂）的角度切入，「假作真時真亦假」的荒謬、駭人增加了，「無為有處有還無」的思辯、嘲諷也增加了。相當突兀的反轉，相當勇敢的敘事實驗，再加上角色人設的突破框架，獨特、前衛而真實，乍看天馬行空，卻骨肉紮實地支撐起主角超越現實的內在層次，和整個故事天外飛來一筆的荒誕邏輯。由於之前沒看過漫畫IP，在沒有任何主觀既定印象的狀態下，第一次看這齣戲，發現以《造物獄》這個單元來說，娛樂性、藝術性、話題性兼顧，實在不應該被輕易忽略。（當然，在這個訊息量爆炸，每天上檔的、要看的戲多到廢寢忘食都看不完的現在，觀眾太忙，也情有可原）。簡扼言之，《黑盒子》之《造物獄》不容錯過的幾大理由如下：1，腦洞大開。在這個追求「爽文閱讀」的年代，這個故事的發展、反轉，想定之奇幻之放飛的程度，完全吻合主流受眾會買單的超現實暗黑趣味。2，劇本之洗練、成熟，超乎預期。節奏掌控之游刃有餘、結構緊緻之滴水不漏、情境塑造之呼之欲出，都已經領先台劇賽道上的絕大部份選手。3，國際水平的視覺效果。導演李昭樺英國劍橋大學資訊工程圖學博士的高學歷令人咋舌，幾年來學以致用，老早在《赤狐書生》、《捉妖記》、《鬼吹燈之九層妖塔》等大製作電影中傳出享譽兩岸的口碑，這個專業手筆的動畫背景，運用在《黑盒子》系列的小螢幕裡，不論是第一單元《造物獄》張軒睿栩栩如生的「兩條腿不見了！」，還是第二單元《星際救援》宇宙星際、星球表面的即視感，都是超前台劇記憶很大一步的視覺震撼。4，餘韻後勁。《造物獄》透過故事情節傳達的主題耐人尋味，再強大的執念，可以營造催眠式的「相信」，然而，執念就是執念，永遠不可能將假的質變成真的。最後女主角引產手術那一幕，捧出一個血淋淋的木頭嬰兒，不僅只是視覺的怵目驚心，更是呼應題旨的當頭棒喝，後勁十足，格外引人深思。最後，不得不給戲中陸夏、張軒睿兩位主角的表現按個讚。尤其女主角陸夏，把一個極難的角色駕馭得精準而流暢，將一個容易被標籤化、符號化（甚至工具化）的瘋批女主角，刻劃得飽滿、立體而合理，大開大闔的外放式演法，絲毫不影響人物內在幽微細節的梳理和呈現，對本劇之整體質感成功達標，加分最多，功不可沒。男主角張軒睿以偶像劇男神的姿態入行（2017的《我的男孩》至今仍是優質偶像劇的某種里程碑），自2019的《用九柑仔店》展現出樸實、深刻的演技實力之後，似乎從2021的《華燈初上》開始，已經義無反顧地揮別（掙脫）了身上的所有偶像包袱，也不在乎角色的戲份多寡、形象好壞，自此戲路大開，什麼都能演，也什麼都演得讓人心服口服，《造物獄》裡的兩個「志偉」，一真一假，假的活成了真的，真的又自剝了心靈的虛無…，他在同一張臉的不同面相裡從容切換，每個面相的書寫，都有血有肉有說服力，儘管整個故事貌似以女主角做為主軸，他分割式的出場，卻組裝出一次擲地有聲、深入人心的完美演出。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com