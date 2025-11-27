感恩節Thanksgiving Day最期待UNIQLO感謝祭優惠！UNIQLO表示，在台灣迎接15周年，推薦冬季百款明星商品特價，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出一年最便宜99元起單品，羽絨背心、保暖外套、牛仔褲都「千元有找」，滿額贈送「旋蓋即飲保溫杯」。優惠清單、感謝祭時間，本文提供給讀者一次掌握。
台灣UNIQLO感謝祭時間！百款明星商品：超強優惠66折起
台灣UNIQLO 15周年感謝祭，時間為11月28日（五）至12月4日（四）限時7天，門市現場與網路線上同步開跑，最符合台灣濕冷冬季穿著的LifeWear商品首次限定優惠，許光漢、許瑋甯同款明星商品超過百款，最低優惠66折起。UNIQLO感謝祭官網點此進（價格請以現場與官網為準）
UNIQLO感謝祭首三日11月28日（五）至11月30日（日），消費2500元，滿額贈送「旋蓋即飲保溫杯」乙個！日本同款新型態保溫杯，保溫又保冷，共推5款台灣限定色「茶葉蛋・咖」、「投幣話筒・青」、「塑膠椅・紅」、「漁船・藍」、「鐵捲門・灰」（贈品每日限量送完為止）。
推出攜手台灣通「台灣日常美好色彩系列」致敬台灣美好日常，連UTme!貼圖有「塑膠椅・紅 」、「地瓜球・黃」、「鐵捲門・灰」等選擇，自己創造台灣感性獨有特色T恤。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦99元起！羽絨背心、保暖外套、牛仔褲「免千元」
UNIQLO感謝祭一年最便宜單品，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出，女生可以趁機囤貨「AIRism柔軟短版T恤（短袖）」、「內褲」都只要99元；多款外套最低290元起，冬天保暖推薦「男女適穿 長刷毛外套（長袖）479792」790元、「男女適穿 針織刷毛外套（長袖）479863」990元、「女裝 毛絨刷毛開襟外套（長袖）479616」990元。
一款「男裝 特級極輕羽絨背心 472294」降價至990元起有夠划算！百搭不敗的丹寧設計「女裝 寬版牛仔褲 469819 474948」590元、「男裝 寬版錐形牛仔褲 479325 475595」790元，另有寬版直筒牛仔褲、合身喇叭牛仔褲等都「千元有找」。
許光漢、許瑋甯同款明星商品790元起！戴資穎外套：降價300元
◾️許光漢同款明星商品「UNIQLO：C寬版休閒上衣」感謝價格790元！另推薦設計師Clare Waight Keller「寬版休閒連帽上衣」、「寬版休閒寬褲」感謝價格都990元，「UNIQLO：C 寬版休閒連帽上衣」感謝價格990元。
◾️許瑋甯同款「繭型牛仔褲」首降300元、感謝價格990元！時下最流行的神褲設計，首度降價划算入手。
◾️戴資穎同款「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」感謝價格1690元、也首降300元！同系列「PUFFTECH 輕暖科技背心」感謝價格1290元，攜手東麗大廠研發的PUFFTECH蓄熱科技纖維，媲美羽絨般保暖，外層特殊處理可阻擋少量雨水，適合台灣飄雨季節。
HEATTECH極暖發熱衣降價590元！男女款都吸濕排汗
怕冷的人冬天必備發熱衣，UNIQLO感謝祭推薦每件現省100元！快趁降價入手：
◾️「480280女裝HEATTECH棉質極暖圓領T恤」感謝價格590元。
◾️「479454男裝HEATTECH棉質極暖圓領T恤」感謝價格590元。
◾️親膚柔軟可機洗「柔軟針織刷毛圓領T恤」感謝價格390元！推薦首降67折的百搭溫暖親膚刷毛T恤，多種繽紛色彩可選。
全新 KAWS WINTER系列！11月28日390元起開搶
新任UNIQLO駐點藝術家KAWS，以UNIQLO經典針織單品為基礎、迎合節慶季節打造首個針織系列KAWS WINTER，標誌性「XX」及「COMPANION」刺繡圖騰藏在胸口或袖口，全系列HEATTECH針織手套、HEATTECH毛帽、HEATTECH針織圍巾等390元起，11月28日開搶。
另外，同樣來自日本的GU感謝祭，也將於11月28日
至12月4日全台門市與網路商店同步開跑，秋冬必備單品最低250元起，全球銷售突破千萬件、超強人氣第一名的「BARRE L LEG錐形褲」限時降價200元，只要790元快搶！GU感謝祭官網點此進
GU感謝祭活動期間，不限金額消費即可參加「萬元購物金抽獎」總共有10位名額，加碼推出年度獨家獻禮「GU兩用雙
享杯飲料袋」，單筆消費滿1800元即可獲得乙個，6款設計以盲袋形式隨機贈送，數量有限，送完為止。
資料來源：UNIQLO感謝祭官網、GU感謝祭官網
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣UNIQLO 15周年感謝祭，時間為11月28日（五）至12月4日（四）限時7天，門市現場與網路線上同步開跑，最符合台灣濕冷冬季穿著的LifeWear商品首次限定優惠，許光漢、許瑋甯同款明星商品超過百款，最低優惠66折起。UNIQLO感謝祭官網點此進（價格請以現場與官網為準）
UNIQLO感謝祭首三日11月28日（五）至11月30日（日），消費2500元，滿額贈送「旋蓋即飲保溫杯」乙個！日本同款新型態保溫杯，保溫又保冷，共推5款台灣限定色「茶葉蛋・咖」、「投幣話筒・青」、「塑膠椅・紅」、「漁船・藍」、「鐵捲門・灰」（贈品每日限量送完為止）。
推出攜手台灣通「台灣日常美好色彩系列」致敬台灣美好日常，連UTme!貼圖有「塑膠椅・紅 」、「地瓜球・黃」、「鐵捲門・灰」等選擇，自己創造台灣感性獨有特色T恤。
UNIQLO感謝祭一年最便宜單品，《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出，女生可以趁機囤貨「AIRism柔軟短版T恤（短袖）」、「內褲」都只要99元；多款外套最低290元起，冬天保暖推薦「男女適穿 長刷毛外套（長袖）479792」790元、「男女適穿 針織刷毛外套（長袖）479863」990元、「女裝 毛絨刷毛開襟外套（長袖）479616」990元。
一款「男裝 特級極輕羽絨背心 472294」降價至990元起有夠划算！百搭不敗的丹寧設計「女裝 寬版牛仔褲 469819 474948」590元、「男裝 寬版錐形牛仔褲 479325 475595」790元，另有寬版直筒牛仔褲、合身喇叭牛仔褲等都「千元有找」。
◾️許光漢同款明星商品「UNIQLO：C寬版休閒上衣」感謝價格790元！另推薦設計師Clare Waight Keller「寬版休閒連帽上衣」、「寬版休閒寬褲」感謝價格都990元，「UNIQLO：C 寬版休閒連帽上衣」感謝價格990元。
◾️許瑋甯同款「繭型牛仔褲」首降300元、感謝價格990元！時下最流行的神褲設計，首度降價划算入手。
◾️戴資穎同款「PUFFTECH 輕暖科技連帽外套」感謝價格1690元、也首降300元！同系列「PUFFTECH 輕暖科技背心」感謝價格1290元，攜手東麗大廠研發的PUFFTECH蓄熱科技纖維，媲美羽絨般保暖，外層特殊處理可阻擋少量雨水，適合台灣飄雨季節。
怕冷的人冬天必備發熱衣，UNIQLO感謝祭推薦每件現省100元！快趁降價入手：
◾️「480280女裝HEATTECH棉質極暖圓領T恤」感謝價格590元。
◾️「479454男裝HEATTECH棉質極暖圓領T恤」感謝價格590元。
◾️親膚柔軟可機洗「柔軟針織刷毛圓領T恤」感謝價格390元！推薦首降67折的百搭溫暖親膚刷毛T恤，多種繽紛色彩可選。
新任UNIQLO駐點藝術家KAWS，以UNIQLO經典針織單品為基礎、迎合節慶季節打造首個針織系列KAWS WINTER，標誌性「XX」及「COMPANION」刺繡圖騰藏在胸口或袖口，全系列HEATTECH針織手套、HEATTECH毛帽、HEATTECH針織圍巾等390元起，11月28日開搶。
GU感謝祭活動期間，不限金額消費即可參加「萬元購物金抽獎」總共有10位名額，加碼推出年度獨家獻禮「GU兩用雙