2025 年 NOWNEWS 公民提案競賽結果出爐，由屏東科技大學幼兒保育系三名學生組成的隊伍 「三島芽語」 以「食農教育」主題拔得頭籌。他們從實習經驗出發，看見幼兒對自然的高度好奇，希望透過更完整的食農理念，重新連結孩子、家庭與土地。團隊成員鍾心璦表示，隊名「三島芽語」源自三名隊員皆為幼保系學生，象徵三位獨立個體組成的小島；「芽語」則比喻幼兒如同正在萌芽的幼苗，他們希望能「聆聽孩子的語言」，理解孩子在自然中的感受。鍾心璦說：「我們三個是一座島，而小朋友的語，是我們想聽見的。」提出食農教育的靈感來自鍾心璦的實習經驗。她分享，實習園所設有小菜園，小朋友能親手種蔬菜、照顧植物，甚至把成果帶回家與家人分享。「小朋友對種植的興趣超乎我的想像，他們每天都期待值日，到後院看小蔥苗有沒有長高。」她回憶，有次颱風過後，小蔥被吹得彎倒一片，孩子們著急地問「老師，它怎麼彎腰了？」她耐心解釋植物的特性，而孩子們的反應也讓她深刻感受到自然教育的重要。而在推動食農過程中，家長的投入也給了團隊很大鼓勵。鍾心璦說，孩子們帶回家的蔥苗常引起家長關心，接送時會詢問菜園近況，甚至有阿公阿嬤願意到園所示範如何種植。「很多長輩並不知道自己做的就是『食農教育』，但代代傳承的知識本來就與土地相連。如果能讓孩子與家人一起參與，我覺得很珍貴。」她也觀察到，都市幼兒園因空間受限，較難提供接觸泥土與植物的機會，因此團隊提出以小盆器、容器栽種等方式取代菜園，或與地方農場合作，讓缺乏土地的園所也能推動食農。「不一定要大片空間，小小的容器就能讓孩子開始認識食材、體會生命。」談到目前食農教育的現況，鍾心璦坦言，雖然政策上大力推動，但多數幼兒園仍未真正落實，許多教師也不清楚食農的核心理念。「有些老師以為種菜、煮菜就是食農，但它其實想傳達的是珍惜食物、理解食材從哪裡來。」她希望透過提案，讓食農變得更簡單、有趣，更容易在教學現場被採用。談及奪下第一名的心情，鍾心璦笑說毫無預期。「食農這案子我以前投過次，但都落選，一度懷疑自己是不是做不到。」直到指導老師鼓勵她「努力久了總會被看見」，她才決定再試一次。如今獲得肯定，鍾心璦感動地說：「被看見的那一刻，就是成功開始的時候。」