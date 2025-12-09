我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市數位實驗高中組成「『蔡』鳥『龔』作中」團隊，倡議AI整合議題的重要性，獲得NOWNEWS2025公民提案競賽第三名。（圖／NOWNEWS攝影中心）

當新世代青年遇上科技，文化與公民意識的火花正在校園間閃耀。來自私立淡江中學與台北市數位實驗高中的兩組學生團隊，以不同領域的創新計畫參與公民提案競賽，分別用VR重現歷史古蹟、以AI重構資訊真相，分別獲得NOWNEWS第二屆公民提案競賽第二、三名，展現出台灣高中生兼具創意與社會關懷的力量。獲得第二名的淡江中學學生潘芊芸、李敏貞與楊舒涵三人組成「古今視界」團隊，利用虛擬實境技術重現校園內的百年地標「八角塔」，讓觀眾得以穿梭於歷史與現代之間。潘芊芸表示：「八角塔位於校園中心，掛著我們的校訓『愛與服務』，從入學到畢業都陪著我們。能用科技保存它的樣貌，是一件很有意義的事。」為了呈現最真實的影像，團隊使用Meta Pro 2掃描儀，一步步扛著三公斤重的設備在建築內移動。若距離不精準，畫面就會畸變無法拼接。「雖然AI能自動生成畫面，但我們還是選擇用最真實的方式記錄。」潘芊芸說，這不只是影像紀錄，更是一種與歷史的連結。這項作品未來也將由學弟妹延續，計畫拓展至淡水紅毛城、小白宮與台南安平古堡等地，讓更多人透過VR走進歷史。第三名則由台北市數位實驗高中，學生龔振宇與蔡睿璟以團名「『蔡』鳥『龔』作中」奪下，聚焦資訊真實性與公民參與議題，開發出一款AI資訊整合平台，試圖解決現代社會中資訊碎片化與假新聞的問題。蔡睿璟提到，靈感來自他們在非政府組織「人生百味」與獨立書店的田野調查：「我看到社會對無家者的誤解，也發現許多議題因資訊不完整而被誤讀。若沒有第一手體驗，我們對世界的理解就會偏頗。」龔振宇則指出：「我們希望AI不只是工具，而是公民思辨的助力。當人們面對龐雜資訊時，能看到不同立場、重新思考問題。」目前他們已完成可行性Demo，預計與媒體與NGO合作，透過開放資料與社群推廣，提升系統的公信力與可用性。他坦言，資料版權與模型串接是未來最大的挑戰，但會盡量使用政府開放資料，讓內容更可靠，也避免侵權。