新北市政府觀光觀光局於10月3日公佈「114年度新北市優良旅館及魅力民宿」評選成果，今年共有46家旅宿業者獲選表現亮眼。其中，坐落三峽、以國寶級原始森林與碳酸氫鈉溫泉著稱的大板根森林溫泉酒店，憑藉在服務品質與友善旅宿的全面提升，一舉奪下「優良旅館金獎」、「ISQM國際服務品質認證金獎」及「PetFAC寵物友善住宿認證金獎」三項殊榮，成為本屆最大亮點。
本年度 ISQM認證共有30家旅宿業通過，評核重點聚焦「溫度、安全、品質、精緻、感動」。大板根森林溫泉酒店更成為新北市首家奪得寵物友善住宿金獎的飯店，顯示其在旅客需求多元化、友善服務與永續推動上的持續投入。
除了官方肯定，該酒店在民間評選中亦表現不俗，包括於《卓越雜誌》關係企業《時尚漫旅》主辦的「2025台灣卓越飯店評比頒獎典禮」獲頒「最佳生態飯店」，並在「食尚玩家旅宿大賞」中摘下「定點深度玩大獎」。多項獎項顯示，酒店在市場聲量與品牌價值上持續成長。
森林 × 溫泉 × 度假會議 × 全齡一日遊 多功能療癒場域
大板根森林溫泉酒店為新北唯一位於原始自然雨林中的國際級觀光飯店。園區位於低海拔亞熱帶雨林帶，並擁有珍貴的碳酸氫鈉泉源，泉質溫潤、富含微量元素，被旅客譽為「美人湯」。距離台北市區僅約40分鐘車程，是民眾週末度假、家庭出遊以及企業活動的便捷選擇。
低海拔亞熱帶雨林規模逾20公頃，除酒店本館客房外，亦分佈太子會館、薰風會館及多款主題客房，各具景觀與氛圍特色，提供旅客不同的住宿體驗。此外，大板根提供全年齡層皆宜的一日遊行程，適合親子家庭與長者：白天可漫步森林步道，享受自然芬多精；孩子可探索自然生態，長者則可悠閒觀賞園內景緻；夜晚遊客還能在天然溫泉中放鬆身心，體驗難得的深度休憩。
結合「森林芬多精」與「碳酸氫鈉溫泉」的雙SPA模式，是大板根旅宿的一大特色。白天漫步森林步道、體驗戶外活動，夜晚再以天然湯泉舒緩身心，成為企業尾牙、春酒、研討會及獎勵旅遊的熱門地點。
四大亮點 成為企業及家庭活動新首選
交通便捷：位於新北三峽，鄰近北北桃，移動時間短、交通安排更輕鬆。
專業會議空間：擁有多功能會議室及完善視聽設備，可滿足不同規模的會議需求。
度假與親子氛圍兼具：適閤家庭、親子與長者的一日遊行程，也可與尾牙、春酒結合，提高團隊凝聚力。
呼應ESG潮流：在原始雨林環境舉辦活動，展現企業永續形象與環境友善精神。
大板根森林溫泉酒店官方資訊
官方網站
訂房專線：(02) 2674-9228 分機1
傳真：(02) 2672-0534
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
