我是廣告 請繼續往下閱讀

中日關係持續緊張，現在已傳出陸續有日本藝人在中國的活動受阻，28日更發生歌手大槻真希在上海表演時，都已經在台上唱歌了，聲音、燈光突然被全數切斷、工作人員還上台引導她離場的離譜事件。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫直言，中國這種舉動只會促使日本社會更支持高市早苗。矢板明夫在臉書粉專發文，提到28日的大槻真希事件，現場觀眾都相當震驚與失望，儘管主辦方聲稱是因為「不可抗力因素」才中止，但普遍被認為是中國政府對日本藝人的演出，所進行的強制干預。矢板明夫指出，大槻真希的事不是個案，近期多名日本藝人在中國舉辦的演唱會都被臨時喊卡，形成罕見的「大規模停演」現象，好比濱崎步在上海的演出，原定29日就要舉行，但28日才突然接到取消通知，舞台全部拆除。而中國這種時候突然刁難日本藝人的演出，就是想透過藝人和粉絲向日本政府施壓，逼高市早苗收回涉及台灣的言論。矢板明夫批評，中國這種不分青紅皂白的強制手段，只會顯示中國政府對藝術、人權的不尊重，還讓藝人、主辦方和粉絲都蒙受重大損失。在日本網路上，廣大日本民眾都在強烈譴責中國政府的做法，認為絕不能屈服於這種「流氓行為」，力挺高市早苗「不撤回發言」的決定。