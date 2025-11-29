我是廣告 請繼續往下閱讀

▲華航今日舉辦迪士尼「動物方城市2」電影特映會，攜手桃園在地的家扶中心、睦祥育幼院、溪海國小、百吉國小、福安國小、三民國小，以及多次代表台灣出賽屢獲佳績的瑞星舞蹈協會，邀請近 4 百位大小朋友共賞迪士尼最新動畫電影，華航董事長高星潢(二排右4)、總經理陳漢銘(二排右3)也蒞臨同樂。（圖／中華航空）

▲華航今明兩日於台北松仁威秀影城舉辦迪士尼「動物方城市2」電影特映會，特於影城一樓設置華航「動物方城市 2 主題彩繪機」造型氣球，吸引民眾爭相拍照打卡留念。（圖／中華航空）

中華航空推出台灣首架「動物方城市 2 主題彩繪機」，掀起搶搭熱潮，今（29）日於台北松仁威秀影城舉辦華航「動物方城市 2」電影特映會，攜手桃園在地的家扶中心、睦祥育幼院、溪海國小、百吉國小、福安國小、三民國小，以及多次代表台灣出賽屢獲佳績的瑞星舞蹈協會，邀請近 4 百位大小朋友共賞迪士尼最新動畫電影，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘也親臨現場，希望透過電影傳遞的正面力量，鼓勵觀影者勇敢追夢，現場氣氛歡樂，溫馨滿盈。為增加觀影體驗，華航特地於影城一樓設置華航「動物方城市 2 主題彩繪機」造型氣球，營造趣味互動，吸引民眾爭相拍照打卡留念，影廳內更布置電影主題背板，讓所有前來觀影的大小朋友更加沉浸於電影氛圍之中，同時也提供精美的華航「動物方城市 2 主題彩繪機」專屬禮包。此外，電影特映會期間，首播華航「動物方城市 2 主題彩繪機」紀錄影片，與觀影者分享華航跨界合作的創意成果與喜悅，也讓觀眾感受到滿滿的溫情，展現華航以實際行動回饋社會的承諾。華航「動物方城市 2 主題彩繪機」本月正式啟航，主要派飛洛杉磯航線，日後也將飛往安大略、曼谷、東京及大阪等熱門航點，從報到櫃台至機上服務，包括登機證、行李名條、座椅頭墊紙、機上餐飲盤墊紙、機上綜合纖果點心、主題紙杯等，每處細節都能感受到設計巧思，機上影視娛樂更帶旅客重溫首集電影，陪伴旅客航向夢想天際，在每趟飛行中找到屬於自己的快樂與感動。華航深耕企業永續，持續推動多元的公益活動回饋社會，包括公益體育營、偏鄉教育及文化交流等，並與桃園在地的公益單位與學校保持密切合作；本次特映會透過航空品牌與影視文化結合，電影主要精神與華航「勇敢、希望、關懷」公益理念契合，希望藉此鼓勵每位參與者勇於逐夢。未來華航將繼續深化 ESG 行動，將服務精神延伸至更多社會角落，善盡企業社會責任。