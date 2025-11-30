中央氣象署表示，接連受天琴颱風、東北季風增強影響，今（30）天開始就要變天下雨、降溫了，一路濕冷到星期五。天氣又要變冷了！水電師傅警告，家中如果有「5年以上」的瓦斯熱水器，要趕緊維修、汰換，降低一氧化碳中毒的風險。其實，各縣市政府也有熱水器補助，低收入戶最高補助1萬5000元。此前也有能源局「節氣補助」最高3000元，不過目前已截止。
寒冬將至：師傅警告 5 年老舊熱水器要維修、汰換
天氣逐漸變冷，加上農曆新年倒數三個月，也代表居家「一氧化碳」進入高危險期。YouTube頻道「宅水電」主理人梁師傅身兼臉書「水電DIY技術研習社」社團管理人，在社團發出以下「9大提醒」，第一項就是趕緊維修、汰換（5年以上）老舊瓦斯熱水器。
【水電師傅 9 大提醒】老屋、透天戶請留意
1.寒冬將至，趕緊維修、汰換（5年以上）老舊瓦斯熱水器。
2.不安全場域的屋外型熱水器，請找專業師傅更換為強制排氣型熱水器。
3.欲更換電熱式熱水器，包含：瞬熱型、儲熱型、熱泵型的朋友，請委託專業水電師傅並進行「電力規劃與評估」。
4.部分外牆磁磚於寒流時，有機會脫落發生墜落，請留意出入安全。
5.天冷（尤其寒流）易使部分管路裂損，老屋尤為明顯。
6.翻修工程留意「工程蟑螂」，即將開始出沒，尤其整棟翻修專門騙你過年前會好。
7.水電師傅數量正逐年遞減，出國或年前能進行修繕請提前準備，DIYer需注意安全須知。
8.東北季風強勁，請透天住戶留意水塔蓋是否健在。
9.透天住戶如需大掃除洗水塔，請預先關閉抽水馬達、加壓馬達電源，以策安全。
熱水器汰換最貴 3.3 萬！各縣市熱水器補助最高 $1.5 萬
事實上，裝一台具備強制排氣功能的瓦斯熱水器價格約在1萬2000元至3萬元，安裝費用約1500元至3500元，如果需要額外管線、打孔、延長排氣等特殊施工，還會產生額外材料工本費。
不過，為了防範冬天隱形殺手「一氧化碳」，各縣市政府多有推出熱水器補助，符合資格者可獲得3000元至1萬5000元不等的補助。只是，今（2025）年已屆尾聲，包含台北市、新北市、桃園等多數縣市受理時間都已經過了。有需要的民眾可洽所在的縣市消防局詢問2026年補助時間與金額。
南投縣申請指南：一般戶 $3000 低收入戶 $1.2 萬
南投縣公告的受理期限則到今年12月31日止，一般戶補助3000元，低收入戶最高1萬2000元。每戶補助一次為限。申請者要準備好發票或收據正本、補貼款項領據正本、申請人存摺影本、竣工紀錄表、檢附施工前與施工中彩色照片或電子檔各一張、施工後彩片照片或電子檔兩張，如為更換強制排氣型熱水器，排氣管末端（外牆）應檢附相片。南投縣申請資料請點此參閱。
資料來源：中央氣象署、水電DIY技術研習社
我是廣告 請繼續往下閱讀
天氣逐漸變冷，加上農曆新年倒數三個月，也代表居家「一氧化碳」進入高危險期。YouTube頻道「宅水電」主理人梁師傅身兼臉書「水電DIY技術研習社」社團管理人，在社團發出以下「9大提醒」，第一項就是趕緊維修、汰換（5年以上）老舊瓦斯熱水器。
1.寒冬將至，趕緊維修、汰換（5年以上）老舊瓦斯熱水器。
2.不安全場域的屋外型熱水器，請找專業師傅更換為強制排氣型熱水器。
3.欲更換電熱式熱水器，包含：瞬熱型、儲熱型、熱泵型的朋友，請委託專業水電師傅並進行「電力規劃與評估」。
4.部分外牆磁磚於寒流時，有機會脫落發生墜落，請留意出入安全。
6.翻修工程留意「工程蟑螂」，即將開始出沒，尤其整棟翻修專門騙你過年前會好。
7.水電師傅數量正逐年遞減，出國或年前能進行修繕請提前準備，DIYer需注意安全須知。
8.東北季風強勁，請透天住戶留意水塔蓋是否健在。
9.透天住戶如需大掃除洗水塔，請預先關閉抽水馬達、加壓馬達電源，以策安全。
事實上，裝一台具備強制排氣功能的瓦斯熱水器價格約在1萬2000元至3萬元，安裝費用約1500元至3500元，如果需要額外管線、打孔、延長排氣等特殊施工，還會產生額外材料工本費。
不過，為了防範冬天隱形殺手「一氧化碳」，各縣市政府多有推出熱水器補助，符合資格者可獲得3000元至1萬5000元不等的補助。只是，今（2025）年已屆尾聲，包含台北市、新北市、桃園等多數縣市受理時間都已經過了。有需要的民眾可洽所在的縣市消防局詢問2026年補助時間與金額。
南投縣公告的受理期限則到今年12月31日止，一般戶補助3000元，低收入戶最高1萬2000元。每戶補助一次為限。申請者要準備好發票或收據正本、補貼款項領據正本、申請人存摺影本、竣工紀錄表、檢附施工前與施工中彩色照片或電子檔各一張、施工後彩片照片或電子檔兩張，如為更換強制排氣型熱水器，排氣管末端（外牆）應檢附相片。南投縣申請資料請點此參閱。
資料來源：中央氣象署、水電DIY技術研習社