時序入冬，大家有沒有發現夜晚更早降臨、太陽下山時間越來越早，台北市立天文館表示，日出日落的時間會隨日期變化，而今年的「最早日落」是在11月22日至12月7日間，下午5時4分就日落，實際的日期與時間隨地點而稍異。
台北市立天文館指出，一年中「夜晚最長、白晝最短」的日子是冬至（12月21日），但冬至並不是太陽「最晚升起、最早落下」的日子，因為地球運行有「橢圓形公轉軌道」與「地軸傾斜角」兩大特性，台灣最早日落通常出現於11月底至12月初。
台北市立天文館說明，以今年為例，台北市冬至的日落時間為下午5時9分，比本週晚5分鐘，最晚日出也不是出現在冬至，而是在1月8日至1月19日間，太陽早上6時41分才升起，比冬至的6時35分還晚6分鐘。
台北市立天文館也製作「日行跡」圖，若每天在同一時間（如17時）觀察太陽在天空的位置， 12月最早日落期間的太陽高度，會比7月最晚日落期間時低了約20度，日落時間也提早了1小時44分鐘，這正是最近天黑特別早的原因。
