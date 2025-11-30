我是廣告 請繼續往下閱讀

▲一名粉絲分享巧遇偶像鄭容和的經過，直呼太幸福。（圖／vivi七分甜 小紅書）

對於許多有在追星的粉絲來說，能在路上巧遇偶像可是莫大的幸運！一名中國粉絲日前在路上打卡CNBLUE鄭容和的應援廣告螢幕，沒想到卻被後面的人拍了肩膀，疑惑地回頭後，發現居然是鄭容和本人，讓她開心直呼：「我要愛一輩子！」鄭容和近日在中國杭州舉辦見面會，當地粉絲為了迎接偶像到來，特別投放了應援廣告螢幕，吸引許多粉絲前往打卡。有粉絲打卡時，突然被後面的男性拍的肩膀，沒想到轉頭後發現居然是鄭容和本人，對方不只超親切打招呼，還開心跟該粉絲合照，讓粉絲原地嚇傻，逗樂鄭容和。該名粉絲事後在小紅書發文寫下，「以前永遠在羨慕路人偶遇的我終於偶遇自己喜歡十年的人，看到鄭容和的帥臉時直接原地石化，本能是不敢相信眼前這個畫面的，嗚嗚嗚我真的要愛鄭容和一輩子了！」巧遇偶像過了一天後，粉絲甚至還沒有從這份幸福中回神過來，她表示自己和朋友在拍照時，其實完全沒有看見鄭容和本人，因此對方拍完照默默離開就好，不過鄭容和選擇和自己的粉絲打了招呼，這名粉絲感到非常幸福，「他願意給我們這份幸福的回憶，這應該會是我的人生回憶了吧。」